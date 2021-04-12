Мы их теряем?: трое волгоградских депутатов замахнулись на Госдуму

Политика 12.04.2021 20:11
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12.04.2021 20:11
Депутат Волгоградской областной думы Алексей Волоцков намерен принять участие в праймериз «Единой России», победители которого смогут баллотироваться в Госдуму. Народный избранник подтвердил корреспонденту ИА «Высота 102», что завтра он собирается подать документы на участие во внутрипартийных выборах. Правда, Алексей Волоцков не стал отвечать на вопрос, по какому округу он будет баллотироваться, пообещав все комментарии постфактум.
Между тем, как стало известно ИА «Высота 102», помимо Алексея Волоцкова, планируют подать заявления на участие в праймериз и двое других депутатов Волгоградской городской думы – Андрей Гимбатов и Руслан Морозов. Руслан Морозов удивился вопросу корреспондента ИА «Высота 102», действительно ли он намерен принять участие в праймериз, спросив, откуда это известно. И заметил, что такие решения принимает партийное руководство. Но в случае, если руководство решит, то он будет к этому готов. Затем депутат прислал корреспонденту сообщение, что «комментариев он не давал».
Андрей Гимбатов в течение дня не отвечал на телефонные звонки журналиста или сбрасывал звонок.
Между тем, по данным информагентства, Андрей Гимбатов собирается баллотироваться по Красноармейскому округу №82, Руслан Морозов может пойти на выборы по партийным спискам. Депутат Волгоградской областной думы Алексей Волоцков, по сведениям информагентства, готов вести кампанию по волгоградскому округу №81. Все трое – выпускники Высшей партийной школы и участники федерального проекта «Лидер России».
Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что депутат Волгоградской облдумы Олег Савченко подал документы на участие в праймериз «Единой России». Народный избранник в случае победы на предварительном голосовании намеревается баллотироваться в Госдуму по Волжскому округу №84. Действующим парламентарием по этой территории является Ирина Гусева. Ранее ее коллеги-депутаты от региона Татьяна Цыбизова, Анна Кувычко и Нина Черняев заявили, что не пойдут на сентябрьские выборы.
Из действующих представителей Волгоградской области в нижней палате Федерального собрания документы на праймериз подал сначала Владимир Плотников. Сегодня в региональном отделении "Единой России" сообщили, что то же самое сделал и Александр Носов. Интрига будет заключаться в том, что оба действующих депутатов Госдумы выбрали один Михайловский округ №83.
Предварительное голосование «ЕР» по отбору кандидатов в депутаты Госдумы, напомним, пройдет в конце мая. Выборы состоятся 19 сентября.
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