ВолГУ стал партнером платформы «Россия – страна возможностей»





«Платформа «Россия – страна возможностей» - центр притяжения, источник идей и инициатив, которые созвучны ВолГУ. Поддержка личностной и профессиональной самореализации – одно из ключевых направлений работы нашего университета. В этом году мы запустили сразу несколько практикоориентированных проектов в сфере IT- и нанотехнологий, получив статус федеральной инновационной площадки. Студенты ВолГУ проходят практику в компаниях реального сектора экономики. Не менее значимое направление для нас – развитие ДПО. За 2020 год в ВолГУ около 5 000 человек получили дополнительное образование, наиболее актуальное в период пандемии. Более оперативно справиться с новыми вызовами нам поможет обмен опытом при совместной работе по формированию центров компетенций при поддержке РСВ. А подписание соглашения даст старт новым проектам», – отметила ректор Волгоградского государственного университета Алла Калинина.

Проектный семинар посвящен сотрудничеству с вузами в рамках проектов АНО «Россия – страна возможностей», повышению эффективности совместной работы платформы с российскими вузами, а также разработке и внедрению в университеты «Центров компетенций». В мероприятии принимали участие ректоры и представители 86 российских университетов, еще 89 подключились к мероприятию дистанционно.





«В проектном семинаре участвуют 175 вузов, и это немаловажно, потому что и у них, и у платформы «Россия – страна возможностей» общая цель – мы заинтересованы в том, чтобы наша студенческая аудитория, молодежь могла получить максимальную пользу от обучения и найти свое место в жизни. Сегодня мы подписали соглашения о партнерстве с 35 вузами России. Это – лишь первый шаг к тому, чтобы мы стали одной командой и работали еще более эффективно. Уверен, укрепление взаимодействия позволит создать целую экосистему, где самые активные студенты смогут находить поддержку, новые возможности и раскрывать весь свой потенциал», – прокомментировал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.





Подписание соглашений о сотрудничестве и взаимодействии позволит добиться сразу нескольких целей. Во-первых, выстроить единообразный подход к организации личностной и профессиональной диагностики участников конкурсов и проектов АНО «Россия – страна возможностей» в российских вузах. Во-вторых, обеспечить поддержку карьерного сопровождения участников конкурсов и проектов. В-третьих, обеспечить развитие практико-ориентированного образования, направленного на формирование деловых компетенций у студентов. В-четвертых, реализовать концепцию единой точки входа проектов АНО «Россия – страна возможностей» в российских университетах.

«Берем элементарную вещь - резюме соискателя места работы. Образование в этом резюме занимает, как правило, две строчки: наименование вуза, специальность и все. Далее идут навыки, где соискатель подробно описывает свои компетенции, и работодатель, получив набор этих резюме, не понимает, насколько это соответствует действительности. Получается, что сейчас с помощью президентской платформы «Россия - страна возможностей» мы создаем систему верификации этих навыков и компетенций, т.е. не просто человек написал о себе, что он умеет делать это и это, а у него есть подтверждение, что он прошел обучение и действительно имеет навыки, которые он описывает. Это для работодателя очень важно. Я думаю, что это революционная идея, которая будет востребована и рынками, и вузами, и нами», - отметил заместитель Министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко.





Также соглашения помогут выстраивать траектории развития молодых россиян еще со школьной скамьи и до выхода на рынок труда. И, наконец, создать и укрепить социальные лифты для талантливых и перспективных участников конкурсов и проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«В «Сириус» приезжают дети и студенты, у каждого из которых есть мотивация, сила и воля, чтобы здесь обучаться. Вдохновляющая среда, которую мы все вместе создаем, и задачи, которые мы здесь анонсируем, принципиально важны, для того чтобы мы воспитали инженера, руководителя технологического проекта, педагога, который сделает все возможное, чтобы результаты его исследований были применены и благодаря этому менялось качество жизни. Это очень сильная мотивация, чтобы двигаться дальше. Те инструменты, которые мы обсуждаем сегодня на форуме, помогут ребятам реализовать себя, создавать коллективы, которые будут решать важные, актуальные проблемы субъектов Российской Федерации», - прокомментировала руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

На проектном семинаре в течение двух дней представители российских вузов обсуждали совместную работу с АНО «Россия – страна возможностей» по повышению эффективности и новым формам выявления и поддержки талантов, а также развитию социальных лифтов для молодых участников проектов платформы.

Также на повестке сотрудничество с университетами в рамках двух направлений: «Центров компетенций» и трека развития на цифровой платформе «Россия – страна возможностей».





Данные проекты были выбраны неслучайно, ведь работодатели часто отмечают, что российские вузы дают хорошие базовые знания по предметным областям, но на выходе выпускникам не хватает как раз востребованных сегодня управленческих и деловых компетенций (soft skills). АНО «Россия – страна возможностей» имеет богатый опыт оценки таких компетенций (в проектах и конкурсах платформы приняли участие свыше 5 млн человек), обладает большим набором инструментов оценки и диагностики, а также опытом построения образовательных траекторий по развитию компетенций. Именно поэтому платформа совместно с ведущими университетами запускает проект по созданию «Центров компетенций» на базе российских университетов.

«До конца текущего года мы планируем открыть не менее 20 центров на базе ведущих российских университетов. В них мы создадим процедуру оценки и построения профилей управленческих и деловых компетенцией для десятков тысяч студентов, которые обратятся в такие центры», – прокомментировал руководитель департамента оценки и методологии АНО «Россия – страна возможностей» Дмитрий Гужеля.

«Центры компетенций» будут реализовать лучшие практики оценки ведущих проектов платформы (в том числе конкурса «Лидеров России») и различные проекты индивидуализации обучения. Студенты смогут пройти тестирование по оценке своих компетенций в лидерских и управленческих областях, получить рекомендации по их улучшению и развитию, а также индивидуальный «маршрут» образовательной траектории, который будет разработан совместно с вузами. По итогу прохождения индивидуальных образовательных программ студенты смогут получить соответствующие документы, которые будут приниматься работодателями. В рамах проектного семинара ректоры вузов, представители ведущих российских компаний и эксперты обсудили все детали запуска этого проекта.







