



Двое водителей «слились» после наезда на пешеходов в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, неизвестный автолюбитель двигался на машине «ВАЗ-2106» на парковке около дома №3 по улице Курчатова в Кировском районе, когда под колеса попала 17-летняя пешеход. Девушку госпитализировали. С места происшествия водитель скрылся.

Второй наезд произошел около 20:00 на улице Нурадилова в Центральном районе. 25-летнюю девушку сбил водитель в то время, когда она переходила дорогу в неположенном месте. Нарушитель скрылся, а волгоградка попала в больницу. Ведется розыск водителей.



