Федеральные новости

«Плохо или хорошо?»: Росводресуры озвучили сценарии половодья в Волгоградской области

Федеральные новости 10.04.2021 14:12
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10.04.2021 14:12


Специалисты Росводресурсов, представители Волгоградской и Астраханской областей обсудили в Москве сценарии предстоящего специального весеннего попуска в низовьях Волги, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ведомства. В заседании приняли участие и специалисты Института водных проблем Российской академии наук.
По словам ведущего инженера отдела гидрологии речных бассейнов Института водных проблем РАН Сергея Беднарукова, рассчитаны несколько вариантов графика спецпопуска на Нижнюю Волгу в 2021 году.
Так, первый вариант предполагает сбросные расходы в 25 тыс. м3/с. Он окажется благоприятным для сельского хозяйства Волгоградской области, поскольку в результате будет обводнена Волго-Ахтубинская пойма, кроме того, такая конфигурация позволит гарантированно обеспечить питьевой водой 70 000 жителей региона.
Второй сценарий, предусматривающий продолжительные умеренные сбросы – 16 тыс. м3/с. Он будет благоприятен для рыбохозяйственной сферы Астраханской области, но в таком случае положительный эффект для Волгоградской области невозможен.
«Для нас имеет значение каждый день спецпопуска. Приоритеты в Водном кодексе обозначены четко – питьевое водоснабжение, и его мы гарантируем в первую очередь. Кроме того, обеспечение сельскохозяйственной полки с ее пятидневным сроком предусмотрено Правилами. Этот вариант ляжет в основу решения. Но если ситуация с Нижней Волгой будет развиваться благоприятно, по примеру прошлого года, мы готовы искать варианты оптимизации», – подчеркнул руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.
Чтобы обеспечить возможность дополнительной экономии водных ресурсов, глава ведомства поручил скорректировать конфигурацию графика спецпопуска, проработав дополнительный вариант его сценария.
Напомним, сроки осуществления специального весеннего попуска для Нижней Волги зависят от комплекса факторов: погодных условий, ситуации с фактическим наполнением водохранилищ на момент начала спецпопуска, а также интенсивности развития половодных процессов в бассейне Куйбышевского водохранилища.

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