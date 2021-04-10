Скорбное число: 1000 жизней забрал коронавирус в Волгоградской области





Ровно 1 тысяча человек скончались от коронавирусной инфекции в Волгоградской области за время пандемии. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», сообщил сегодня региональный оперативный штаб.

За сутки подтверждена смерть четырех жителей региона. COVID-19 выявлен у 116 человек, закрыли больничные листы за сутки 111 жителей региона.

Всего в Волгоградской области за все время наблюдений официально подтверждено 52,4 тысячи случаев заражений коронавирусной инфекцией.



