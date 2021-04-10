Экономика

Банк «Открытие»: в ближайшие месяцы цены на нефть останутся в пределах $60-70 за баррель

Экономика 10.04.2021 09:19
0
10.04.2021 09:19


На этой неделе правительство снизило прогнозы по добыче нефти, газа и угля. В предыдущем прогнозе и в 2020, и в 2021 годах добыча нефти должна была составить 560 миллионов тонн, затем плавно снизиться к 2024 году до 555 миллионов тонн. 
Как сообщила ИА  «Высота 102» пресс-служба банка,  ситуацию прокомментировала руководитель аналитического управления «Открытие Research» Анна Морина.
На фактические цифры по прошлому году ожидаемо негативно повлиял коронавирус, и они оказались существенно ниже плановых, а именно 512,8 миллионов тонн. Вполне логично, что 2021 год сейчас пересматривается, учитывая медленное восстановление мирового спроса и сохранение ограничений на добычу со стороны ОПЕК+, куда входит и Россия. Если смотреть на среднесрочный прогноз, то он практически оставлен без изменения – даже повышен на 1 миллион тонн по сравнению с предыдущим прогнозом до 556 миллионов тонн нефти в 2024 году (в 2023 году добыча нефти также должна составить до 556 миллионов тонн, как и в предыдущем прогнозе). Это означает, что среднесрочное видение отрасли не изменилось, а изменилась траектория, по которой добыча придет к ранее запланированным уровням.
По газу ситуация практически аналогичная нефти – меняется траектория восстановления в 2021-2023 годах, с 2023 года прогноз совпадает с предыдущим, доковидным.
А вот по углю действительно произошел пересмотр перспектив отрасли. Вместо ранее запланированных 475 миллионов тонн в 2023 году по новому прогнозу будет только 389,5 миллиона тонн, 2024 год также пересмотрен вниз – до 420 с 490 миллионов тонн. Основной причиной является изменение мирового энергобаланса и постепенное сокращение доли угольной генерации в пользу зеленой энергетики. Европейские страны (важный покупатель российского угля) первыми поставили себе цель на максимально быстрое снижение потребления угля, чтобы сократить выбросы углекислого газа в атмосферу.
В среднесрочной перспективе цены на нефть с большой долей вероятности останутся в пределах 60-70$ за баррель, долгосрочно возможно продолжение роста в соответствии с темпами инфляции в мире. Стоимость газа будет колебаться в пределах 2-10$mmBTU в зависимости от региона и расширения систем доставки газа до промышленности и потребителей. Перспективы роста цен на уголь связаны только с возможными локальными перебоями в производстве и временном дисбалансе спроса и предложения. И хотя факторов, поддерживающих их среднесрочно, нет, уголь еще долго будет оставаться важным элементом мирового энергобаланса. Также сильное влияние на цены продолжат оказывать соотношение использования угля и газа в энергетике, погодные факторы.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Последняя трешка в сданном доме в ЖК "Бейкер стрит"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Волжские студенты познакомились с производством абразивного завода
Экономика
09.04.2021 20:36
Экономика 09.04.2021 20:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.04.2021 12:26
Экономика 09.04.2021 12:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.04.2021 09:50
Экономика 09.04.2021 09:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.04.2021 17:05
Экономика 08.04.2021 17:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.04.2021 15:57
Экономика 08.04.2021 15:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.04.2021 15:22
Экономика 08.04.2021 15:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.04.2021 14:29
Экономика 08.04.2021 14:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.04.2021 13:23
Экономика 08.04.2021 13:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.04.2021 11:58
Экономика 08.04.2021 11:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.04.2021 10:11
Экономика 08.04.2021 10:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.04.2021 08:39
Экономика 08.04.2021 08:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.04.2021 17:17
Экономика 07.04.2021 17:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.04.2021 16:53
Экономика 07.04.2021 16:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.04.2021 14:28
Экономика 07.04.2021 14:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.04.2021 14:09
Экономика 07.04.2021 14:09
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

11:51
Скорбное число: 1000 жизней забрал коронавирус в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:36
Волгоградский «Ротор» оштрафовали за поток оскорблений с трибунСмотреть фотографии
10:36
Под Волгоградом поймали перевозившего «грязные» деньги курьера-рязанцаСмотреть фотографии
09:34
Следы нашли на берегу: в Волгоградской области продолжаются поиски подросткаСмотреть фотографии
09:19
Банк «Открытие»: в ближайшие месяцы цены на нефть останутся в пределах $60-70 за баррельСмотреть фотографии
00:12
В Волгоградской области пропал 13-летний школьникСмотреть фотографии
21:17
Энергетиков заставили разобраться со светодискотекой в квартирах волгоградцевСмотреть фотографии
19:56
Дорогие депутаты: Волгоградская областная дума увеличила расходы на содержание народных избранниковСмотреть фотографии
17:49
Бузова и популярный тиктокер ускорят благоустройство лысого ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
17:28
Регистрация на ежегодный Зелёный Марафон Сбера открытаСмотреть фотографии
17:08
Сообщения о бомбах в судах Волгограда оказались ложнымиСмотреть фотографии
16:15
Волгоградцам показали новый облик Сурского сквераСмотреть фотографии
16:03
«Космический» лицей Волгограда размножил ГагаринаСмотреть фотографии
15:46
Неуправляемый электросамокат врезался в трамвай в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:33
Не должно быть варягов: глава облкомкультуры – о новом директоре волгоградской "Царицынской оперы"Смотреть фотографииCмотреть видео
15:04
В Волгограде на ярмарке вакансий работодатели ошарашили студентов своими предложениямиСмотреть фотографии
14:39
В Волгограде садовницей «Царицынской оперы» с хорошей зарплатой оказалась дочь директораСмотреть фотографии
12:50
Ускользающую от волгоградских силовиков пенсионерку на «Крузаке» догнали после публикации «Высоты 102»Смотреть фотографии
12:47
В Волгоградской области почти тысяча человек умерли от коронавирусаСмотреть фотографии
12:09
Волгоградец из-за стиков 13 раз громил киоскиСмотреть фотографии
11:24
В Волгограде поменяли маршрут движения автобуса от поселка М.Горького до университетаСмотреть фотографии
11:18
В Котельниково реализуется новая схема сотрудничества бизнеса, власти и населенияСмотреть фотографии
11:07
Ужасающие последствия пожара на складе с дробью в Волгограде сняли сверхуСмотреть фотографииCмотреть видео
10:34
В Волгограде массово эвакуируют судыСмотреть фотографии
10:24
В Волгограде годовалая малышка пострадала при столкновении двух машин (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:22
Волгоградцев предупреждают о молочной продукции сомнительного производстваСмотреть фотографии
09:52
Представитель магазина лже-брендов в Волгограде пытался откупиться от полиции (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:50
ВТБ снижает ставки по ипотекеСмотреть фотографии
08:51
"Были претензии": Леонид Пикман покинул пост директора «Царицынской оперы» в ВолгоградеСмотреть фотографии
05:54
Крупный пожар на складе с дробью полыхает на юге Волгограда (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 