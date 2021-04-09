Происшествия

Неуправляемый электросамокат врезался в трамвай в Волгограде

Происшествия 09.04.2021 15:46
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09.04.2021 15:46


В Волгограде пришлось на время изменить границы движения трамвая №10 из-за дорожно-транспортного происшествия. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, примерно в половине второго дня в  Дзержинском районе  29-летний мужчина, двигаясь на электросамокате по проезжей части местного проезда, при подъезде к  трамвайным  путям  не смог заранее затормозить.  Мужчина спрыгнул на землю, а неуправляемое средство передвижения  столкнулось с трамваем №10.  Инцидент произошел между остановками «Ул. им Землячки» и «Академия МВД». На место происшествия были вызваны сотрудники ГИБДД.  В настоящее время движение на участке осуществляется в обычном режиме.

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