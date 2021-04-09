ВТБ: россияне на 16% увеличили расходы на весеннее обслуживание автомобилей

Общество 09.04.2021 16:20 Новости компаний
0
09.04.2021 16:20 Новости компаний
С наступлением весенней погоды за последние две недели траты россиян на автосервис, автотовары, бензин и замену шин превысили 800 млн рублей - это на 16% больше, чем за предыдущие две недели. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. Однако в целом по итогам месяца расходы на обслуживание автомобилей не достигли показателей аналогичного периода прошлого года, снизившись на 13% год к году.
Больше всего средств за последние две недели россияне направили на приобретение автотоваров и запчастей – 410 млн рублей. К предыдущим двум неделям расходы в этой категории увеличились на 18%. На втором месте среди трат на весеннее обслуживание автомобилей – расходы на автосервис: на эти цели было направлено почти 180 млн рублей, на 17% больше, чем двумя неделями ранее. На покупку новых летних шин в магазинах, находящихся на эквайринговом обслуживании ВТБ, россияне потратили за две недели вдвое больше, чем за две недели до этого. А на замену шин с зимних на летние ушло в 3,5 раза больше, чем за предыдущие две недели.
Кроме того, за две недели россияне потратили свыше 190 млн рублей на бензин – это на 5% больше, чем двумя неделями ранее. На столько же увеличилось и количество транзакций на АЗС, работающих на эквайринге ВТБ. Между тем, к аналогичному периоду прошлого года, когда из-за пандемии россияне стали чаще предпочитать личный транспорт общественному, количество транзакций на автозаправочных станциях снизилось на 28%, а оборот – на 23%. Средний чек снизился на 5% и составил 1,1 тыс. рублей.
В Москве с наступлением теплой погоды тенденции оказались сопоставимы с общероссийскими. В автомагазинах за последние две недели жители города потратили 100 млн рублей – на 13% больше, чем за предыдущий период. На 20% за две недели увеличились расходы москвичей на автотосервис – до 66 млн рублей. Московские магазины шин увеличили выручку в 2,5 раза, станции по замене шин – в 5 раз. На бензин москвичи потратили за последние 2 недели 58 млн рублей, на 7% больше, чем неделей ранее, при этом количество транзакций увеличилось на 16%. Средний чек показал снижение на 4% и остался на среднероссийском уровне.
«Для автомобилистов весна стартует тогда, когда дороги освобождаются от снега. В этом году, несмотря на обильные снегопады в конце зимы и начале календарной весны, снег в столице и городах европейской части России растаял на дорогах довольно быстро, поэтому часть автовладельцев поспешила подготовить автомобиль к весне. Однако ажиотаж в автосервисах и станциях шиномонтажа продлится до конца апреля, так как многие, опасаясь весенних заморозков и гололеда, предпочитают дождаться устойчивой теплой погоды», - говорит Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.
Реклама
Бузова и популярный тиктокер ускорят благоустройство лысого ЦПКиО Волгограда09.04.2021 17:49
Общество 09.04.2021 17:49
Регистрация на ежегодный Зелёный Марафон Сбера открыта09.04.2021 17:28
Общество 09.04.2021 17:28
Волгоградцам показали новый облик Сурского сквера09.04.2021 16:15
Общество 09.04.2021 16:15
«Космический» лицей Волгограда размножил Гагарина09.04.2021 16:03
Общество 09.04.2021 16:03
Не должно быть варягов: глава облкомкультуры – о новом директоре волгоградской "Царицынской оперы"09.04.2021 15:33
Общество 09.04.2021 15:33
В Волгограде на ярмарке вакансий работодатели ошарашили студентов своими предложениями09.04.2021 15:04
Общество 09.04.2021 15:04
В Волгограде садовницей «Царицынской оперы» с хорошей зарплатой оказалась дочь директора09.04.2021 14:39
Общество 09.04.2021 14:39
В Волгоградской области почти тысяча человек умерли от коронавируса09.04.2021 12:47
Общество 09.04.2021 12:47
В Волгограде поменяли маршрут движения автобуса от поселка М.Горького до университета09.04.2021 11:24
Общество 09.04.2021 11:24
В Котельниково реализуется новая схема сотрудничества бизнеса, власти и населения09.04.2021 11:18
Общество 09.04.2021 11:18
Волгоградцев предупреждают о молочной продукции сомнительного производства09.04.2021 10:22
Общество 09.04.2021 10:22
"Были претензии": Леонид Пикман покинул пост директора «Царицынской оперы» в Волгограде09.04.2021 08:51
Общество 09.04.2021 08:51
«При чем тут Юрий Гагарин?»: в Волгограде хотят наладить контакт с кубинцами08.04.2021 16:49
Общество 08.04.2021 16:49
«Масляные реки и призывные листовки»: в Волгограде неизвестный портит подъезды жилых домов08.04.2021 15:22
Общество 08.04.2021 15:22
По 30 тысяч за штуку: на набережной в Волгограде высаживают взрослые ели08.04.2021 15:19
Общество 08.04.2021 15:19
Реклама