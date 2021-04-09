Общество 09.04.2021 15:04
0
09.04.2021 15:04
Волгоградские компании готовы взять в свои трудовые ряды выпускников высших учебных заведений с нулевым опытом работы и платить им высокую зарплату. Как сообщает ИА «Высота 102», в ВолгГТУ прошла ярмарка вакансий для студентов и выпускников образовательного учреждения. На мероприятии были представлены такие организации, как Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь», акционерные общества «Научно-исследовательский институт гидросвязи «Штиль» и «Волжский трубный завод», компания по разработке компьютерных видеоигр «Sperasoft» и другие.
На втором этаже университета студенты cмогли поближе познакомиться с текущим рынком труда, узнать какие вакансии сейчас актуальны и есть ли у них шанс после диплома устроиться на хорошо оплачиваемую должность.
Волгоградские организации в свою очередь рассказали, чего они ждут от будущих работников и что готовы предложить. Например, компания «Sperasoft», участвовавшая в разработке «Mortal Kombat» и «Assassins Creed», сейчас ищет мануальных и автоматизированных тестировщиков, 2d и 3d художников, а также игровых разработчиков, которые будут прописывать техническую часть игры. По словам представителей компании, частью их команды могут стать студенты заочники или выпускники, разбирающиеся в вычислительных информационных технологиях, языках программирования, дизайне и других смежных навыках. Также «Sperasoft» предоставляет бесплатную 6-недельную стажировку, по окончанию которой могут пригласить на работу.
«Мы принимаем студентов заочников и выпускников без опыта работы. У нас есть ментор, который обучает, дает задание, следит за их выполнением. Лекции проходят каждый день в режиме полноценного рабочего дня. После этого самые лучшие попадают к нам в команду», - рассказали представители компании. Конкретную сумму заработной платы работодатели не назвали, но уверили, что она точно будет выше 30 тысяч рублей в месяц.
Металлургическое предприятие «Красный Октябрь» готово взять студентов магистрантов и даже выпускников 11-го класса. На базе их предприятия имеется учебный центр, где каждого могут обучить по желаемому направлению. Кадровые сотрудники «Красного Октября» рассказывают, что им всегда требуются люди на должности: электроник, инженер-энергетик, инженер-конструктор, механик цеха, инженер-физик, лаборант химического анализа. Как и в «Sperasoft», здесь обещают высокую заработную плату.
По кучности студентов возле стойки компании с высокими компьютерными технологиями стало ясно, что сейчас волгоградскую молодежь больше склоняется к виртуальной реальности, нежели к тяжелым трудовым будням на реальном производстве.
Реклама
Бузова и популярный тиктокер ускорят благоустройство лысого ЦПКиО Волгограда09.04.2021 17:49
Общество 09.04.2021 17:49
Регистрация на ежегодный Зелёный Марафон Сбера открыта09.04.2021 17:28
Общество 09.04.2021 17:28
ВТБ: россияне на 16% увеличили расходы на весеннее обслуживание автомобилей09.04.2021 16:20
Общество 09.04.2021 16:20
Волгоградцам показали новый облик Сурского сквера09.04.2021 16:15
Общество 09.04.2021 16:15
«Космический» лицей Волгограда размножил Гагарина09.04.2021 16:03
Общество 09.04.2021 16:03
Не должно быть варягов: глава облкомкультуры – о новом директоре волгоградской "Царицынской оперы"09.04.2021 15:33
Общество 09.04.2021 15:33
В Волгограде садовницей «Царицынской оперы» с хорошей зарплатой оказалась дочь директора09.04.2021 14:39
Общество 09.04.2021 14:39
В Волгоградской области почти тысяча человек умерли от коронавируса09.04.2021 12:47
Общество 09.04.2021 12:47
В Волгограде поменяли маршрут движения автобуса от поселка М.Горького до университета09.04.2021 11:24
Общество 09.04.2021 11:24
В Котельниково реализуется новая схема сотрудничества бизнеса, власти и населения09.04.2021 11:18
Общество 09.04.2021 11:18
Волгоградцев предупреждают о молочной продукции сомнительного производства09.04.2021 10:22
Общество 09.04.2021 10:22
"Были претензии": Леонид Пикман покинул пост директора «Царицынской оперы» в Волгограде09.04.2021 08:51
Общество 09.04.2021 08:51
«При чем тут Юрий Гагарин?»: в Волгограде хотят наладить контакт с кубинцами08.04.2021 16:49
Общество 08.04.2021 16:49
«Масляные реки и призывные листовки»: в Волгограде неизвестный портит подъезды жилых домов08.04.2021 15:22
Общество 08.04.2021 15:22
По 30 тысяч за штуку: на набережной в Волгограде высаживают взрослые ели08.04.2021 15:19
Общество 08.04.2021 15:19
Реклама