Общество

В Волгограде поменяли маршрут движения автобуса от поселка М.Горького до университета

Общество 09.04.2021 11:24
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09.04.2021 11:24


С 12 апреля меняется схема движения автобусного маршрута №52А «Поселок им. М. Горького – Университет»,  соединяющего отдаленные территории Советского района с основными городскими магистралями. По запросам волгоградцев в маршрут включены остановочные пункты по улицам Елецкой, Огарева, Рабоче-Крестьянской, Туркменской и  Электролесовской, сообщили ИА «Высота 102» в администрации города.
Общественный транспорт при движении от конечной в поселке Горьковском проедет по привычному для горожан маршруту с остановками «Поликлиника», «Депо», «Воинская часть», «Ежовка», «Пятый участок»,  «Автозаводская» до Второй продольной магистрали. Далее, согласно внесенным изменениям, микроавтобусы по улицам Елецкой и Огарева доедут до Первой продольной магистрали и по улице Рабоче-Крестьянской и  продолжат движение в сторону  микрорайона Тулака. Затем общественный транспорт проследует по ул.  Электролесовской  и им. М. Загорулько до остановки «Акварель», поднимется по улице им. В.Петровского до конечной «Университет». Протяженность маршрута составит порядка 28,3 км, интервал движения в часы пик – около 15 минут.

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