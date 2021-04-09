В Волгограде поменяли маршрут движения автобуса от поселка М.Горького до университета





С 12 апреля меняется схема движения автобусного маршрута №52А «Поселок им. М. Горького – Университет», соединяющего отдаленные территории Советского района с основными городскими магистралями. По запросам волгоградцев в маршрут включены остановочные пункты по улицам Елецкой, Огарева, Рабоче-Крестьянской, Туркменской и Электролесовской, сообщили ИА «Высота 102» в администрации города.

Общественный транспорт при движении от конечной в поселке Горьковском проедет по привычному для горожан маршруту с остановками «Поликлиника», «Депо», «Воинская часть», «Ежовка», «Пятый участок», «Автозаводская» до Второй продольной магистрали. Далее, согласно внесенным изменениям, микроавтобусы по улицам Елецкой и Огарева доедут до Первой продольной магистрали и по улице Рабоче-Крестьянской и продолжат движение в сторону микрорайона Тулака. Затем общественный транспорт проследует по ул. Электролесовской и им. М. Загорулько до остановки «Акварель», поднимется по улице им. В.Петровского до конечной «Университет». Протяженность маршрута составит порядка 28,3 км, интервал движения в часы пик – около 15 минут.



