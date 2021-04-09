В Волгограде поменяли маршрут движения автобуса от поселка М.Горького до университета

Общество 09.04.2021 11:24
0
09.04.2021 11:24
С 12 апреля меняется схема движения автобусного маршрута №52А «Поселок им. М. Горького – Университет», соединяющего отдаленные территории Советского района с основными городскими магистралями. По запросам волгоградцев в маршрут включены остановочные пункты по улицам Елецкой, Огарева, Рабоче-Крестьянской, Туркменской и Электролесовской, сообщили ИА «Высота 102» в администрации города.
Общественный транспорт при движении от конечной в поселке Горьковском проедет по привычному для горожан маршруту с остановками «Поликлиника», «Депо», «Воинская часть», «Ежовка», «Пятый участок», «Автозаводская» до Второй продольной магистрали. Далее, согласно внесенным изменениям, микроавтобусы по улицам Елецкой и Огарева доедут до Первой продольной магистрали и по улице Рабоче-Крестьянской и продолжат движение в сторону микрорайона Тулака. Затем общественный транспорт проследует по ул. Электролесовской и им. М. Загорулько до остановки «Акварель», поднимется по улице им. В.Петровского до конечной «Университет». Протяженность маршрута составит порядка 28,3 км, интервал движения в часы пик – около 15 минут.
Реклама
В Волгограде на ярмарке вакансий работодатели ошарашили студентов своими предложениями09.04.2021 15:04
Общество 09.04.2021 15:04
В Волгограде садовницей «Царицынской оперы» с хорошей зарплатой оказалась дочь директора09.04.2021 14:39
Общество 09.04.2021 14:39
В Волгоградской области почти тысяча человек умерли от коронавируса09.04.2021 12:47
Общество 09.04.2021 12:47
В Котельниково реализуется новая схема сотрудничества бизнеса, власти и населения09.04.2021 11:18
Общество 09.04.2021 11:18
Волгоградцев предупреждают о молочной продукции сомнительного производства09.04.2021 10:22
Общество 09.04.2021 10:22
"Были претензии": Леонид Пикман покинул пост директора «Царицынской оперы» в Волгограде09.04.2021 08:51
Общество 09.04.2021 08:51
«При чем тут Юрий Гагарин?»: в Волгограде хотят наладить контакт с кубинцами08.04.2021 16:49
Общество 08.04.2021 16:49
«Масляные реки и призывные листовки»: в Волгограде неизвестный портит подъезды жилых домов08.04.2021 15:22
Общество 08.04.2021 15:22
По 30 тысяч за штуку: на набережной в Волгограде высаживают взрослые ели08.04.2021 15:19
Общество 08.04.2021 15:19
Роковые девять дней: в Волгоградской области пополнился список жертв коронавируса08.04.2021 13:45
Общество 08.04.2021 13:45
Нерадивого подрядчика отстранили от благоустройства улицы Титова в Волгограде08.04.2021 11:41
Общество 08.04.2021 11:41
В Волгоградской области к Пасхе дорожают яйца08.04.2021 08:25
Общество 08.04.2021 08:25
Открытие Private Banking стал главным партнером дискуссии об арт-рынке в клубе «Fragment art club»07.04.2021 21:01
Общество 07.04.2021 21:01
Прокурор Волгоградской области осмотрел камеры СИЗО-507.04.2021 20:20
Общество 07.04.2021 20:20
Пришлось уйти: худрук Волгоградской молодежки Бондаренко подал в отставку07.04.2021 20:03
Общество 07.04.2021 20:03
Реклама