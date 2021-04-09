Общество 09.04.2021 11:18 Новости компаний
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09.04.2021 11:18 Новости компаний
Круглый стол "Бизнес и территории: новый этап отношений" провела в Общественной палате РФ Ассоциация менеджеров России.
На совещании руководители предприятий России обсудили актуальные на сегодняшний день перспективы развития территорий присутствия своих предприятий, актуальные цели и задачи социально ответственного бизнеса.
Руководитель департамента общественных связей и коммуникаций минерально-химической компании «ЕвроХим» рассказал о программах, реализуемых компанией в регионах присутствия предприятий «ЕвроХима».
Комплексные социальные программы построены на тесном взаимодействии бизнеса, власти и активной части общества. В основе таких проектов – самые примечательные достижения и события прошлого, которыми гордятся и вдохновляются жители.
Яркий пример такой программы – это проект «Котельниково – Земля Героев», реализуемый в Котельниковском районе Волгоградской области при поддержке «ЕвроХим-ВолгаКалия». Проект основан на тесной взаимосвязи достижений современных поколений котельниковцев со свершениями героев прошлых лет – воинов-освободителей Котельниково в годы Великой Отечественной войны, атаманов казачества, деятелей культуры и искусства.
Старт проекту в Котельниковском районе был дан в августе 2019 года. В рамках реализации проекта жители Котельниково преображают и благоустраивают свой город, организуют спортивные, культурные и образовательные мероприятия, в том числе интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?», который провел магистр и трёхкратный чемпион мира по игре «Что? Где? Когда?» Александр Друзь; кроссфит «Шахтерская соль», собравший спортсменов из разных регионов страны.
Поддерживая все общественно-важные инициативы жителей, инвестируя в развитие города и повышение качества жизни горожан, «ЕвроХим-ВолгаКалий», по сути инвестирует в свое будущее. Активное становление современной, благоустроенной и развитой территории присутствия открывает отличные возможности для притока в город и на предприятие квалифицированных кадров, привлечения инвесторов, развития малого бизнеса, туризма.
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