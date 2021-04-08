«При чем тут Юрий Гагарин?»: в Волгограде хотят наладить контакт с кубинцами

Волгоградская областная универсальная научная библиотека имени М. Горького планирует подписать соглашение с Волгоградским Региональным отделением Российского общества дружбы с Кубой. Об этом ИА «Высота 102» сообщило руководство библиотеки на фотовыставке «Первый: Гагарин и Куба», посвященной 60-летию со дня первого полета человека в космос. В рамках проекта предполагаются встречи и лекции с кубинцами и волгоградцами в целях просветительской деятельности, направленной на укрепление дружбы Волгограда и Кубы.





«Мы планируем проводить лекции в нашей библиотеке вместе с интернационалистами. У нас есть специалисты, которые владеют английским языком. В частности, есть отдел литературы на иностранных языках, где работают люди только со знанием французского, немецкого и английского. Почему Куба и почему Гагарин? Потому что Юрий Алексеевич поехал туда с мирной целью и мирными помыслами. Он положил начало доброй и крепкой дружбы между двумя странами. А мы хотим подружить наших жителей города с народом Кубы», - рассказала директор ГБУК «ВОУНБ им. М. Горького» Светлана Сафронова.





На открытии фотовыставки председатель Волгоградской областной общественной организации воинов-интернационалистов Кубы Юрий Лайтаренко подробно рассказал о поездке Юрия Алексеевича на Остров Свободы, где 26 июля 1961 года советский космонавт встретился с Фиделем Кастро.





Тогда кубинский политик вручил Юрию Гагарину первый орден революционной Кубы «Плайя Хирон» на массовом митинге в Гаване. Уникальную фотоподборку, посвященную дружбе советского космонавта с республикой Кубой, предоставило агентство ТАСС. Некоторые фото сделаны Валентином Соболевым.





На выставке отражены яркие моменты поездки летчика-космонавта в Гавану. Например, на одной из фотографий Юрий Гагарин показывает Фиделю два пальца. Надпись под изображением все объясняет: «Сколько времени ты был в космосе? Почти 2 часа. Засекай время, я буду говорить дольше!». Сохранились кадры теплой встречи с Освальдо Дортикосом (кубинским политическим деятелем) в Президентском дворце. После поездки и общения с эмоциональным и веселым народом, Юрий Гагарин создал и возглавил в 1964 году Общество советско-кубинской дружбы, его преемницей стало Российское общество дружбы с Кубой.









Волгоградские школьники МОУ Лицея №5 имени Ю. А. Гагарина первыми посетили выставку и увидели 12-минутный фильм с участием волгоградца Бориса Щербинина - первого лыжного тренера Юрия Алексеевича. В специальном интервью Борис Петрович поделился своими воспоминаниями о Юрии Гагарине.









Историческая справка:

12 июня 1961 года, когда Юрий Гагарин приземлился на землю после 108-минутного полета в космос, он стал знаменит на весь мир. Через месяц советский космонавт отправился в долгую зарубежную поездку с «Миссией Мира». 26 июня 1961 года Юрий Алексеевич приземлился на острове Куба вместе с Героем Советского Союза, генерал-полковником Николаем Каманиным. Они прилетели как почетные гости на празднование второй годовщины со дня начала кубинской революции. Напомним, борьба кубинских патриотов против тирании началась 26 июля 1953 года и закончилась 1 января 1959-го. Советский космонавт познакомился с команданте Фиделем Кастро. Их дружеский союз положил начало долгой дружбы двух стран. Кубинский революционер вручил Гагарину первый орден революционной Кубы «Плайя Хирон», который изначально предназначался ему. Тогда космонавт выразил предположение, что в ближайшем будущем состоится совместный полет в космос русского и кубинца. Позже его предсказание сбылось.

В поездке Юрий Гагарин познакомился с лидерами Кубинской революции, студентами Гаванского университета, профсоюзными активистами и кубинскими бойцами, находящимися на лечении в военном госпитале.

Во время Карибского кризиса (16-28 октября 1962 года) Советский союз и Куба тесно сотрудничали. Поэтому, когда США разместили ядерные ракеты в Турции и направили на СССР, Никита Хрущев в ответ установил ядерное оружие на территории Острова Свободы. Осенью 1962 года СССР провела операцию «Андырь», задача которой состояла в перевозе ракет и необходимого оборудования на Кубу. После этого США пошли на дипломатический контакт. Карибский кризис был урегулирован 28 октября 1962 года.