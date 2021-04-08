В торговых центрах районов Волгоградской области появятся прививочные пункты











Практика открытия прививочных пунктов в торговых центрах Волгограда будет распространена на районы области. Об этом сегодня в ходе осмотра площадки для вакцинации в ТРК «Акварель» заявил губернатор Андрей Бочаров, сообщает ИА «Высота 102».

«Мы продолжаем плановую вакцинацию. Больше 140 тысяч вакцины поступило в Волгоградскую область, и 120 тысяч человек уже привито. Темпы поступления вакцины в апреле-мае прогнозируются быстрые, объемы увеличиваются. Для формирования общего иммунитета необходима массовость. В сутки прививочные пункты в торговых центрах посещает более чем по 100 человек. Такие площадки появятся во всех крупных городах региона», - пояснил глава региона.

В Волгограде с этой недели вакцинация проводится в двух крупнейших ТРК – «Акварель» и «Мармелад».



