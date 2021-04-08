Здравоохранение

В торговых центрах районов Волгоградской области появятся прививочные пункты

Здравоохранение 08.04.2021 12:35
0
08.04.2021 12:35




Практика открытия прививочных пунктов в торговых центрах Волгограда будет распространена на районы области. Об этом сегодня в ходе осмотра площадки для вакцинации в ТРК «Акварель» заявил губернатор Андрей Бочаров, сообщает ИА «Высота 102».
«Мы продолжаем плановую вакцинацию. Больше 140 тысяч вакцины поступило в Волгоградскую область, и 120 тысяч человек уже привито. Темпы поступления вакцины в апреле-мае прогнозируются быстрые, объемы увеличиваются. Для формирования общего иммунитета необходима массовость. В сутки прививочные пункты в торговых центрах посещает более чем по 100 человек. Такие площадки появятся во всех крупных городах региона», - пояснил глава региона.
В Волгограде  с этой недели вакцинация проводится в двух крупнейших ТРК – «Акварель» и «Мармелад».

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последняя трешка в сданном доме в ЖК "Бейкер стрит"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Волжские студенты познакомились с производством абразивного завода
Здравоохранение
07.04.2021 16:43
Здравоохранение 07.04.2021 16:43
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
06.04.2021 16:43
Здравоохранение 06.04.2021 16:43
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
06.04.2021 15:06
Здравоохранение 06.04.2021 15:06
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
05.04.2021 17:51
Здравоохранение 05.04.2021 17:51
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
05.04.2021 13:12
Здравоохранение 05.04.2021 13:12
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
04.04.2021 14:23
Здравоохранение 04.04.2021 14:23
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
04.04.2021 11:34
Здравоохранение 04.04.2021 11:34
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
02.04.2021 13:23
Здравоохранение 02.04.2021 13:23
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
01.04.2021 20:11
Здравоохранение 01.04.2021 20:11
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
01.04.2021 14:11
Здравоохранение 01.04.2021 14:11
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
30.03.2021 15:25
Здравоохранение 30.03.2021 15:25
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
29.03.2021 13:44
Здравоохранение 29.03.2021 13:44
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
29.03.2021 13:07
Здравоохранение 29.03.2021 13:07
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
28.03.2021 22:12
Здравоохранение 28.03.2021 22:12
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
26.03.2021 18:13
Здравоохранение 26.03.2021 18:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:56
Под Волгоградом двое братьев-саратовцев ответят за издевательства над старушкойСмотреть фотографии
15:22
«Масляные реки и призывные листовки»: в Волгограде неизвестный портит подъезды жилых домовСмотреть фотографииCмотреть видео
15:19
По 30 тысяч за штуку: на набережной в Волгограде высаживают взрослые елиСмотреть фотографии
14:26
Завалившаяся на бок бетономешалка зацементировала Третью продольную в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:45
Роковые девять дней: в Волгоградской области пополнился список жертв коронавирусаСмотреть фотографии
13:27
Бывшей высокопоставленной сотруднице полиции в Волгограде грозит реальный срок после разоблачения службой безопасностиСмотреть фотографии
13:12
Жителя Волгоградской области осудили за экстремистский комментарий к повышению пенсионного возрастаСмотреть фотографии
12:49
В Волгоградской области водитель пытался взвалить вину на погибшего в ДТП подросткаСмотреть фотографии
12:35
В торговых центрах районов Волгоградской области появятся прививочные пунктыСмотреть фотографииCмотреть видео
11:58
В Садах Придонья готовят будущих чемпионовСмотреть фотографии
11:41
Нерадивого подрядчика отстранили от благоустройства улицы Титова в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:29
В Волгограде убийце студента-медика надоело сидеть под арестом (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:03
Мясокомбинат в Волгоградской области проверяют после ЧП с работницейСмотреть фотографии
10:31
Прокуратура выявила признаки сговора при организации питания детей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:15
"Высший в преступной иерархии": авторитетного волгоградца поместили в СИЗО (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:57
«Дайвинг по-воровски»: под Волгоградом задержали похитителей грузовика с водолазными костюмами и аквалангамиСмотреть фотографии
09:32
Машина кубарем скатилась с дороги: в ДТП в Волгоградской области погибли два человекаСмотреть фотографии
08:39
Старт продаж нового объекта в Волгограде. Выгодное время для покупки квартирСмотреть фотографии
08:25
В Волгоградской области к Пасхе дорожают яйцаСмотреть фотографии
20:34
Останки кинотеатра «Юбилейный» в Волгограде отсудили у горе-собственникаСмотреть фотографии
20:24
В Волгоградской области у заболевших воспитанников детей-интерната нет кишечной инфекцииСмотреть фотографии
20:20
Прокурор Волгоградской области осмотрел камеры СИЗО-5Смотреть фотографии
20:03
Пришлось уйти: худрук Волгоградской молодежки Бондаренко подал в отставкуСмотреть фотографии
17:59
Госдума утвердила штрафы для водителей и кондукторов за высадку детей-безбилетниковСмотреть фотографии
17:49
Волгоградские профсоюзы отказались от первомайской демонстрацииСмотреть фотографии
17:17
Банк «Открытие» будет возмещать премиальным клиентам предполетные тратыСмотреть фотографии
16:43
За строительство радиологического корпуса Волгоградского онкоцентра взялись ростовчанеСмотреть фотографии
16:04
Интрига разрешилась: в Волгограде Олег Савченко официально заявил о желании вернуться в ГосдумуСмотреть фотографии
15:51
В Волгограде ищут кашевара для победного пираСмотреть фотографии
15:14
Предпринимателя наказали за слив нечистот возле улицы в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 