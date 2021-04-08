Онлайн-кредиты Сбера для малого бизнеса теперь доступны и в выходные

Экономика 08.04.2021 13:23 Новости компаний
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08.04.2021 13:23 Новости компаний
Сбер начал выдавать кредиты малому бизнесу онлайн по выходным и праздничным дням. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сбера, нецелевой кредит до 5 млн рублей без залога и поручительства в режиме 24/7 могут получить ИП и ООО с одним собственником — генеральным директором. Кредит можно оформить в веб-версии и мобильном приложении СберБизнес для предпринимателей.
Раньше одобрение и выдача кредита занимали более четырёх часов, а если заявка была подана в субботу или воскресенье, то деньги зачислялись на счёт только в понедельник. Сейчас процедура выдачи после одобрения занимает от двух минут как в будний, так и в выходной день.
«Когда мы запустили онлайн-кредит, то увидели, что предприниматели часто подают заявку в нерабочее время, чтобы не отвлекаться от основной деятельности. В субботу-воскресенье мы сейчас получаем примерно столько же заявок, сколько и в будни. Конечно, в таком случае неправильно заставлять клиента ждать денег до понедельника. Поэтому мы оперативно убрали ручное сопровождение выдачи кредита, сократив время выдачи средств до нескольких минут», - комментирует Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка.
В марте 2021 года Сбер первым запустил онлайн-кредитование бизнеса в мобильном приложении — услуга уже доступна примерно 600 тысячам предпринимателям России.
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