Онлайн-кредиты Сбера для малого бизнеса теперь доступны и в выходные





Сбер начал выдавать кредиты малому бизнесу онлайн по выходным и праздничным дням. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сбера, нецелевой кредит до 5 млн рублей без залога и поручительства в режиме 24/7 могут получить ИП и ООО с одним собственником — генеральным директором. Кредит можно оформить в веб-версии и мобильном приложении СберБизнес для предпринимателей.

Раньше одобрение и выдача кредита занимали более четырёх часов, а если заявка была подана в субботу или воскресенье, то деньги зачислялись на счёт только в понедельник. Сейчас процедура выдачи после одобрения занимает от двух минут как в будний, так и в выходной день.

«Когда мы запустили онлайн-кредит, то увидели, что предприниматели часто подают заявку в нерабочее время, чтобы не отвлекаться от основной деятельности. В субботу-воскресенье мы сейчас получаем примерно столько же заявок, сколько и в будни. Конечно, в таком случае неправильно заставлять клиента ждать денег до понедельника. Поэтому мы оперативно убрали ручное сопровождение выдачи кредита, сократив время выдачи средств до нескольких минут», - комментирует Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка.

В марте 2021 года Сбер первым запустил онлайн-кредитование бизнеса в мобильном приложении — услуга уже доступна примерно 600 тысячам предпринимателям России.



