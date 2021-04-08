Мясокомбинат в Волгоградской области проверяют после ЧП с работницей

Расследования 08.04.2021 11:03
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08.04.2021 11:03
Прокуратура Волгоградской области начала проверку по факту получения работником производственной травмы на мясоперерабатывающем предприятии в Камышинском районе. Об этом ИА "Высота 102" сегодня сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
В результате происшествия, которое произошло на предприятии в апреле текущего года, женщине оторвало руку.
Установлено, что ООО "МК "Камышинские колбасы" с пострадавшей женщиной, которая фактически работала в должности мастера-технолога более полугода, вопреки требованиям законодательства трудовые правоотношения не оформлялись. Помимо пострадавшей на территории промзоны Камышина в указанной организации с августа 2020 года без оформления трудовых правоотношений работали еще 6 граждан, в том числе в цехе обвалки продукции и колбасном цехе.
Руководителю мясокомбината внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства. В отношении юридического лица и его руководителя прокуратурой возбуждены административные производства по ч.4 ст.5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления трудового договора), которые находятся на стадии рассмотрения. Проверка продолжается.
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