ВТБ запустит сервис по розыску наследства онлайн

Общество 07.04.2021 16:04 Новости компаний
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07.04.2021 16:04 Новости компаний
ВТБ совместно с Федеральной нотариальной палатой начинают тестирование онлайн-сервиса по розыску наследства. Граждане с его помощью смогут быстро найти вклады и иные сбережения, обезличенные металлические счета, счета ДЕПО, банковские ячейки, кредитные обязательства и другие финансовые активы, принадлежавшие их родственникам.
Новая технология позволит наследникам оперативно увидеть весь состав наследственной массы, оценить его и принять решение о вступлении в наследственные права. Граждане, вступающие в наследство, могут быть уверены в полной достоверности предоставленной нотариусом информации.
В рамках сервиса Единой информационной системы нотариата цифровой обмен данными между нотариусами и отделениями ВТБ уже работает в Москве, сейчас идет поэтапное подключение в Забайкальском крае, Еврейской автономной области и Тверской области. В дальнейшем технология будет масштабирована по всей стране.
Для получения сервиса клиенту нужно обратиться к нотариусу, который направит запрос в цифровом виде в ВТБ и получит ответ в течение нескольких часов.
Член правления ВТБ Наталья Диркс отмечает, что переход на новую технологию сделает процесс поиска счетов и вкладов наследодателей эффективнее и быстрее, и значит, заметно упростит жизнь тем, кому предстоит вступить в наследственные права.
«В рамках стратегии ВТБ переводит все продукты в цифровой формат. Ежегодно нам поступает порядка 70 тысяч запросов на бумаге от нотариусов. Для получения информации о наследстве родственников нотариусы почтой направляют обращения в сотни банков, граждане ждут ответ до 30 дней. С цифровым сервисом запросы будут обрабатываться в считанные часы», – комментирует Наталья Диркс.
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