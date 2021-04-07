МегаФон добавил скорости городам Волгоградской области

Телеком 07.04.2021 14:38
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07.04.2021 14:38
Быстрый мобильный интернет 4G теперь доступен еще 50 тысячам жителей областной столицы и крупных районных центров. Новые скорости – до 150 Мб/с позволяют абонентам за секунды скачивать тяжелые файлы, с комфортом смотреть видео на смартфоне и запускать онлайн-трансляции без зависания картинки и задержки звука.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, с начала года инженеры МегаФона модернизировали более 30 телеком-объектов в регионе. В Волгограде оператор обновил базовые станции, которые находятся на территории Бекетовки в Кировском районе, Верхней Ельшанки в Советском, вблизи военного госпиталя в Дзержинском районе и в зоне многоэтажной застройки в Тракторозаводском. Также модернизированы базовые станции в Камышине, Волжском, Михайловке, Фролово и других городах. В среднем емкость и пропускная способность сети увеличены на 20%, благодаря этому только за первый месяц после модернизации абоненты скачали интернет-трафика в 1,5-2 раза больше.
«Волгоградская область вошла в число приоритетных регионов, где в этом году развернуты масштабные работы по строительству и модернизации сети LTE. Крупные города региона сегодня в полной мере охвачены высокоскоростным 4G. А новые объекты связи на нашей карте появляются на основе ежедневного мониторинга сети и обработки заявок от абонентов. Благодаря этому мы постоянно расширяем зону покрытия и обеспечиваем высокие скорости мобильного интернета», - отмечает директор МегаФона в Волгоградской области Кирилл Давыдов.
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