Коронавирус убил долгожительницу в Волгоградской области

Общество 07.04.2021 13:01
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07.04.2021 13:01
В Волгоградской области от коронавируса умерла 94-летняя женщина. Как сообщили ИА "Высота 102 в региональном оперштабе, бабушка жила в Нехаевском районе. За медицинской помощью она обратилась сразу, едва почувствовав первые признаки заболевания. Однако амбулаторное лечение ей не помогло. И женщину госпитализировали в Урюпинскую ЦРБ, но врачам не удалось ее спасти. Также стало известно еще о трех смертях от коронавируса в Волгоградской области. Скончались от опасной инфекции 83-летняя волгоградка, 82-летний пенсионер из Ольховского района и 57-летняя жительница Быковского района. Всего в регионе уже 986 человек умерли от коронавируса.
Между тем, заболеваемость коронавирусом в регионе продолжает снижаться. Так, за минувшие сутки ковидом заболели 107 человек. Вылечились от инфекции 104 жителя региона.
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