Администрацию Волжского обязали найти деньги на жилье инвалиду

Общество 07.04.2021 13:36
0
07.04.2021 13:36
Администрации города Волжского не удалось добиться снятия с себя ответственности за предоставление благоустроенного жилья инвалиду 1-ой группы Ивану С. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединённой пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, представители городской власти поясняли, что у них нет на это достаточных средств, поэтому они являются ненадлежащим ответчиком. По материалам дела, волжанин подал в суд на городскую администрацию с требованием предоставить ему вне очереди жилье, которое будет соответствовать требованиям для проживания маломобильного населения. Ранее многоквартирный дом на улице 40 лет Победы, 49, где живет инвалид, был признан непригодным для жильцов указанной категории, так как в подъезде отсутствует лифт. В августе прошлого года администрация Волжского постановила, что Иван С. признан нуждающимся во внеочередном предоставлении жилого помещения, но после этого никаких действий с их стороны больше не предпринималось. Волжский городской суд удовлетворил иск инвалида и возложил на ответчика обязанность выдать квартиру со всеми удобствами вне очереди по социальному найму. Администрация Волжского решение оспорила, но суд встал на сторону инвалида.
Суд апелляционной инстанции уточнил, что отсутствие или недостаточность средств не может влиять на реализацию прав инвалидов и служить основанием для отказа.
Напомним, что с проблемой непригодных условий для проживания маломобильного населения столкнулся также инвалид 2-ой группы Вячеслав Кузьмин, проживающий на улице Рокоссовского, 48 в Волгограде. В его подъезде нет внутреннего пандуса, поэтому он не может самостоятельно добраться до лифта. А пологий подъем, который установили при входе в подъезд, не оснащен поручнями и является очень крутым для инвалида. Жена Вячеслава неоднократно обращалась в управляющую компанию, которая утверждает, что пандус внутри подъезда не предусмотрен проектом жилого дома на улице Рокоссовского. Даже если семья Кузьминых установит пандус самостоятельно, эксплуатирующая компания сразу ее демонтирует.
Реклама
ВТБ запустит сервис по розыску наследства онлайн07.04.2021 16:04
Общество 07.04.2021 16:04
В Волгограде ищут кашевара для победного пира07.04.2021 15:51
Общество 07.04.2021 15:51
Коронавирус убил долгожительницу в Волгоградской области07.04.2021 13:01
Общество 07.04.2021 13:01
Грозовой фронт идет на Волгоградскую область07.04.2021 12:38
Общество 07.04.2021 12:38
Снести с лица земли: "Сосновый бор" в Волгограде должен исчезнуть через два месяца07.04.2021 10:51
Общество 07.04.2021 10:51
Волгоградские противники московского времени потерпели очередное поражение в суде07.04.2021 08:33
Общество 07.04.2021 08:33
Как на дискотеке: жильцы многоэтажки в Волгограде 12 дней живут с мигающим светом06.04.2021 22:01
Общество 06.04.2021 22:01
В центре Волгограда ограничат движение из-за ямочного ремонта06.04.2021 20:40
Общество 06.04.2021 20:40
«Мы за него переживаем»: жители дома в Волгограде скинулись и купили коляску для безногого бомжа06.04.2021 17:55
Общество 06.04.2021 17:55
Ничего не закончилось: ураган и снегопад продолжат терзать Волгоградскую область06.04.2021 17:11
Общество 06.04.2021 17:11
Большой участок трассы "Каспий" под Волгоградом расширят вдвое06.04.2021 14:37
Общество 06.04.2021 14:37
В Волгограде от удара стихии накренился светофор06.04.2021 12:47
Общество 06.04.2021 12:47
В Волгограде закрыли кафе-шашлычную без рециркуляторов06.04.2021 09:57
Общество 06.04.2021 09:57
Апрельская свистопляска: на Волгоградскую область обрушился обещанный циклон06.04.2021 08:11
Общество 06.04.2021 08:11
Скандинавское помешательство: на Волгоградскую область надвигается снег с грозой05.04.2021 16:34
Общество 05.04.2021 16:34
Реклама