Общество

Администрацию Волжского обязали найти деньги на жилье инвалиду

Общество 07.04.2021 13:36
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07.04.2021 13:36



Администрации города Волжского не удалось добиться снятия с себя ответственности за предоставление благоустроенного жилья инвалиду 1-ой группы Ивану С. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединённой пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, представители городской власти поясняли, что у них нет на это достаточных средств, поэтому они являются ненадлежащим ответчиком. По материалам дела, волжанин подал в суд на городскую администрацию с требованием предоставить ему вне очереди жилье, которое будет соответствовать требованиям для проживания маломобильного населения. Ранее многоквартирный дом на улице 40 лет Победы, 49, где живет инвалид, был признан непригодным для жильцов указанной категории, так как в подъезде отсутствует лифт. В августе прошлого года администрация Волжского постановила, что Иван С. признан нуждающимся во внеочередном предоставлении жилого помещения, но после этого никаких действий с их стороны больше не предпринималось. Волжский городской суд удовлетворил иск инвалида и возложил на ответчика обязанность выдать квартиру со всеми удобствами вне очереди по социальному найму. Администрация Волжского решение оспорила, но суд встал на сторону инвалида.
Суд апелляционной инстанции уточнил, что отсутствие или недостаточность средств не может влиять на реализацию прав инвалидов и служить основанием для отказа.  
Напомним, что с проблемой непригодных условий для проживания маломобильного населения столкнулся также инвалид 2-ой группы Вячеслав Кузьмин, проживающий на улице Рокоссовского, 48 в Волгограде. В его подъезде нет внутреннего пандуса, поэтому он не может самостоятельно добраться до лифта. А пологий подъем, который установили при входе в подъезд, не оснащен поручнями и является очень крутым для инвалида. Жена Вячеслава неоднократно обращалась в управляющую компанию, которая утверждает, что пандус внутри подъезда не предусмотрен проектом жилого дома на улице Рокоссовского. Даже если семья Кузьминых установит пандус самостоятельно, эксплуатирующая компания сразу ее демонтирует.   

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