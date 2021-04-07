"Часики тикают": доходы волгоградцев проверят налоговики





Не позднее 30 апреля текущего года жители Волгоградской области должны отчитаться о доходах, полученных в 2020 году. Как сообщила ИА "Высота 102" заместитель руководителя УФНС России по Волгоградской области Елена Егорова, граждане должны самостоятельно высчитать НДФЛ и представить декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговый орган по месту своего учета. Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля.

По словам Егоровой, декларацию необходимо представить, если в 2020 году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения (три года), получил подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму (до 15 000 рублей) в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от источников за пределами РФ.

Сохраняется обязанность декларирования доходов и при продаже так называемого иного имущества, не относящегося к недвижимости (например, если продан автомобиль или катер). В данном случае доход от продажи не зависит от цены сделки и ставится в зависимость только от времени нахождения имущества в собственность физического лица - менее 3 лет.

Замруководителя УФНС России по региону отметила, что в налоговом законодательстве произошли изменения, актуальные для новой декларационной кампании. Так, с этого года при представлении налогоплательщиками налоговой декларации формы 3-НДФЛ с заявленными налоговыми вычетами, в составе налоговой декларации представляется заявление о зачете (возврате) суммы излишне уплаченного НДФЛ. Таким образом, отпала необходимость подавать отдельное заявление.

Налогоплательщики могут сами заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ через интерактивный сервис "Личный кабинет налогоплательщика для физического лица". В "Личном кабинете" декларация заполняется с помощью пошаговой инструкции, при этом часть личных данных заполняется автоматически. В этом сервисе можно отслеживать статус приема налоговой декларации и камеральной проверки.

В УФНС сообщили, что только за март текущего года к личному кабинету подключились свыше 10 тысяч жителей региона. Общее количество жителей Волгоградской области, которые используют "Личный кабинет налогоплательщика", на 1 апреля превысило 1,14 млн.



