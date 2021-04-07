Телеком

«Ростелеком» и Сбер будут совместно развивать цифровые технологии идентификации

Телеком 07.04.2021 11:36
0
07.04.2021 11:36


Сбер и «Ростелеком» договорились о совместном развитии цифровых технологий идентификации, включая биометрию. В соответствии с договоренностями президента «Ростелекома» Михаила Осеевского и президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа стороны подписали предварительное соглашение о намерениях, согласно которому на паритетных началах будет создано совместное предприятие — ООО «Цифровые технологии идентификации».
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора, новое предприятие будет заниматься разработкой, развитием и тиражированием технологий идентификации для повышения уровня цифровизации в различных отраслях экономики. Стороны объединят усилия и экспертизу в этом направлении для ускорения перевода различных услуг в электронный вид.
«Цифровизация ключевых отраслей экономики является приоритетной задачей, которую поставил перед нами Президент России. Объединение двух крупнейших российских компаний — Сбера и “Ростелекома” для совместного развития цифровых технологий идентификации, будет способствовать ускоренному развитию этого направления.
Деятельность нового совместного предприятия нацелена на решения, от которых зависит разработка и внедрение технологий идентификации в различных отраслях экономики, в том числе в части перевода сервисов и услуг в электронный вид. Основная миссия этих компаний, опираясь на экспертизу и обширный опыт, обеспечить безопасность и защищенность для граждан России на пути решения этих задач», — прокомментировал заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
«Технологии цифровой идентификации находятся в основе электронного, в том числе удаленного, взаимодействия человека, бизнеса и государства. Они позволяют быстро, удобно и безопасно получать услуги и сервисы через интернет без документов, не выходя из дома и из любой точки страны или мира. “Ростелеком” более десяти лет занимается развитием и практическим применением технологий цифровой идентификации пользователей, включая использование биометрических данных.
Сегодня такие технологии становятся все более востребованными благодаря цифровой трансформации многих отраслей экономики и государственного управления. Я уверен, что совместное предприятие “Ростелекома” и Сбера станет фундаментом для построения эффективного и безопасного цифрового общества, обеспечит равные цифровые возможности для граждан, поможет бизнесу и государству успешно пройти цифровую трансформацию.
Основным акционером “Ростелекома” и Сбербанка выступает Правительство РФ, и оно ставит перед нами задачу развивать технологии цифровой идентификации в интересах всех участников рынка. У нашей компании с крупнейшей в стране цифровой инфраструктурой и у крупнейшего банка России, Сбербанка, есть все необходимые компетенции и большой опыт для решения этой задачи», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.
«Мы высоко ценим экспертизу и разработки нашего партнера, компании “Ростелеком”, в области работы с данными и цифровой идентификацией. Сбер также обладает широким накопленным опытом и экспертизой в области защиты данных, компьютерного зрения и работы с биометрической информацией.
Я уверен, что, объединив усилия и экспертизу, мы с “Ростелекомом” способны ускорить развитие сервисов для цифрового общества. Созданное нами совместное предприятие будет развивать системы идентификации, электронного взаимодействия и защиты от любого вида мошенничества.
Это повысит уровень доверия граждан к цифровым сервисам и будет иметь важное значение для развития экономики в целом. Благодаря моментальной и надежной идентификации мы сможем выстроить защищенную и комфортную среду для населения и бизнеса», — подчеркнул президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.
ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последняя трешка в сданном доме в ЖК "Бейкер стрит"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Волжские студенты познакомились с производством абразивного завода
Телеком
06.04.2021 14:45
Телеком 06.04.2021 14:45
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.04.2021 14:27
Телеком 05.04.2021 14:27
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.04.2021 09:23
Телеком 02.04.2021 09:23
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.03.2021 20:50
Телеком 30.03.2021 20:50
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.03.2021 18:03
Телеком 29.03.2021 18:03
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.03.2021 15:10
Телеком 29.03.2021 15:10
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.03.2021 11:37
Телеком 26.03.2021 11:37
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.03.2021 15:15
Телеком 25.03.2021 15:15
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.03.2021 13:12
Телеком 25.03.2021 13:12
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.03.2021 14:53
Телеком 24.03.2021 14:53
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.03.2021 14:46
Телеком 24.03.2021 14:46
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.03.2021 17:01
Телеком 23.03.2021 17:01
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.03.2021 09:13
Телеком 17.03.2021 09:13
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.03.2021 17:11
Телеком 16.03.2021 17:11
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.03.2021 18:48
Телеком 15.03.2021 18:48
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

12:38
Грозовой фронт идет на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:41
В КСП вывели чиновников на «Чистую воду» после проверки реализации нацпроекта в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:36
«Ростелеком» и Сбер будут совместно развивать цифровые технологии идентификацииСмотреть фотографии
11:32
Под Волгоградом задержали на пути в Чечню такси с 18 иностранцами-нелегаламиСмотреть фотографии
11:23
Волгоградский бизнес готовится к внедрению единого налогового платежаСмотреть фотографии
11:01
Под Волгоградом в аварии пострадали пять человек, в том числе двое детейСмотреть фотографии
11:00
У волгоградской бабушки похитили крупную сумму в рублях и в евроСмотреть фотографии
10:51
Снести с лица земли: "Сосновый бор" в Волгограде должен исчезнуть через два месяцаСмотреть фотографии
09:25
Убил и закопал: жителя Волгоградской области с сообщницей осудили за расправу над приятелемСмотреть фотографии
08:33
Волгоградские противники московского времени потерпели очередное поражение в судеСмотреть фотографии
22:01
Как на дискотеке: жильцы многоэтажки в Волгограде 12 дней живут с мигающим светомСмотреть фотографии
20:40
В центре Волгограда ограничат движение из-за ямочного ремонтаСмотреть фотографии
19:02
В Волгограде мать обнаружила своего 13-летнего сына мертвым в ваннойСмотреть фотографии
17:55
«Мы за него переживаем»: жители дома в Волгограде скинулись и купили коляску для безногого бомжаСмотреть фотографии
17:11
Ничего не закончилось: ураган и снегопад продолжат терзать Волгоградскую областьСмотреть фотографии
16:43
Шопоголиков стали вакцинировать от COVID-19 прямо в ТРК ВолгоградаСмотреть фотографии
16:36
Под Волгоградом осудят владельца гигантской партии крышек для консервацииСмотреть фотографии
16:11
ВТБ погасил 20 тысяч льготных кредитов под 2% годовыхСмотреть фотографии
16:00
В Волгоградской области осудили двоих граждан Армении за сбыт фальшивых купюр в аптекахСмотреть фотографии
15:49
Волгоградские концессии объявили о новом дефолте при реструктуризации долговСмотреть фотографии
15:06
Завезенный из другого региона вирус убил в Волгограде молодую женщинуСмотреть фотографии
14:45
«Ростелеком» занял первое место по количеству публичных точек Wi-Fi-доступаСмотреть фотографии
14:37
Большой участок трассы "Каспий" под Волгоградом расширят вдвоеСмотреть фотографии
13:39
В Волгограде рекламный плакат приземлился на троллейбусную контактную сетьСмотреть фотографии
13:33
"Лесоповал" в Волгограде раскурочил десять автомобилейСмотреть фотографии
12:21
Склонен к нападению: Волгоградский облсуд вернул в колонию осужденного за насилие на митингеСмотреть фотографии
12:16
Снесенный ветром тополь придавил женщину на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
11:50
Предприниматели – клиенты банка «Открытие» провели более 120 тысяч операций снятия наличных с использованием нового функционалаСмотреть фотографии
10:28
В Волгограде женщину насмерть придавило упавшим деревомСмотреть фотографии
10:27
Бородатый аферист показал, как имитировал голоса путан в Волгоградской области (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 