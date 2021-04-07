Телеком 07.04.2021 11:36
0
07.04.2021 11:36
Сбер и «Ростелеком» договорились о совместном развитии цифровых технологий идентификации, включая биометрию. В соответствии с договоренностями президента «Ростелекома» Михаила Осеевского и президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа стороны подписали предварительное соглашение о намерениях, согласно которому на паритетных началах будет создано совместное предприятие — ООО «Цифровые технологии идентификации».
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора, новое предприятие будет заниматься разработкой, развитием и тиражированием технологий идентификации для повышения уровня цифровизации в различных отраслях экономики. Стороны объединят усилия и экспертизу в этом направлении для ускорения перевода различных услуг в электронный вид.
«Цифровизация ключевых отраслей экономики является приоритетной задачей, которую поставил перед нами Президент России. Объединение двух крупнейших российских компаний — Сбера и “Ростелекома” для совместного развития цифровых технологий идентификации, будет способствовать ускоренному развитию этого направления.
Деятельность нового совместного предприятия нацелена на решения, от которых зависит разработка и внедрение технологий идентификации в различных отраслях экономики, в том числе в части перевода сервисов и услуг в электронный вид. Основная миссия этих компаний, опираясь на экспертизу и обширный опыт, обеспечить безопасность и защищенность для граждан России на пути решения этих задач», — прокомментировал заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
«Технологии цифровой идентификации находятся в основе электронного, в том числе удаленного, взаимодействия человека, бизнеса и государства. Они позволяют быстро, удобно и безопасно получать услуги и сервисы через интернет без документов, не выходя из дома и из любой точки страны или мира. “Ростелеком” более десяти лет занимается развитием и практическим применением технологий цифровой идентификации пользователей, включая использование биометрических данных.
Сегодня такие технологии становятся все более востребованными благодаря цифровой трансформации многих отраслей экономики и государственного управления. Я уверен, что совместное предприятие “Ростелекома” и Сбера станет фундаментом для построения эффективного и безопасного цифрового общества, обеспечит равные цифровые возможности для граждан, поможет бизнесу и государству успешно пройти цифровую трансформацию.
Основным акционером “Ростелекома” и Сбербанка выступает Правительство РФ, и оно ставит перед нами задачу развивать технологии цифровой идентификации в интересах всех участников рынка. У нашей компании с крупнейшей в стране цифровой инфраструктурой и у крупнейшего банка России, Сбербанка, есть все необходимые компетенции и большой опыт для решения этой задачи», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.
«Мы высоко ценим экспертизу и разработки нашего партнера, компании “Ростелеком”, в области работы с данными и цифровой идентификацией. Сбер также обладает широким накопленным опытом и экспертизой в области защиты данных, компьютерного зрения и работы с биометрической информацией.
Я уверен, что, объединив усилия и экспертизу, мы с “Ростелекомом” способны ускорить развитие сервисов для цифрового общества. Созданное нами совместное предприятие будет развивать системы идентификации, электронного взаимодействия и защиты от любого вида мошенничества.
Это повысит уровень доверия граждан к цифровым сервисам и будет иметь важное значение для развития экономики в целом. Благодаря моментальной и надежной идентификации мы сможем выстроить защищенную и комфортную среду для населения и бизнеса», — подчеркнул президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.
ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.
Реклама
«Ростелеком» занял первое место по количеству публичных точек Wi-Fi-доступа06.04.2021 14:45
Телеком 06.04.2021 14:45
«Ростелеком» занял первое место по количеству клиентов виртуальной АТС по итогам 2020 года05.04.2021 14:27
Телеком 05.04.2021 14:27
«Ростелеком» и Фонд «Талант и успех» займутся развитием цифровизации «Сириуса»02.04.2021 09:23
Телеком 02.04.2021 09:23
Ускорение цифровизации: «Ростелеком» подвел итоги 2020 года30.03.2021 20:50
Телеком 30.03.2021 20:50
Wink набирает обороты: количество пользователей мультимедийного сервиса от «Ростелекома» в волгоградском регионе приближается к 200 тысячам29.03.2021 18:03
Телеком 29.03.2021 18:03
Билайн в Волгоградской области сохранит высокие темпы развития сети29.03.2021 15:10
Телеком 29.03.2021 15:10
Сеть клиник «Мать и дитя» при поддержке «Ростелекома» запустила первый в стране телемедицинский центр26.03.2021 11:37
Телеком 26.03.2021 11:37
МегаФон создал платформу киберразведки25.03.2021 15:15
Телеком 25.03.2021 15:15
В «Билайн ТВ» появились культовые фильмы и сериалы студии NBC Universal25.03.2021 13:12
Телеком 25.03.2021 13:12
Выяснилось, какие слова делают рекламу эффективной24.03.2021 14:53
Телеком 24.03.2021 14:53
Точно в цель: тариф «Игровой» от «Ростелекома» набирает популярность в Волгоградском регионе24.03.2021 14:46
Телеком 24.03.2021 14:46
На цифровом контроле: «Ростелеком» запустит систему мониторинга вывоза мусора в Ростовской области23.03.2021 17:01
Телеком 23.03.2021 17:01
Кибербезопасность под угрозой: за год хакеры сотни раз атаковали российский бизнес17.03.2021 09:13
Телеком 17.03.2021 09:13
Билайн ищет владельцев недвижимости для развития сети в Волгоградской области16.03.2021 17:11
Телеком 16.03.2021 17:11
Масленица с цифрой: «Ростелеком» поддержал первые массовые гуляния в Волгограде15.03.2021 18:48
Телеком 15.03.2021 18:48
Реклама