В центре Волгограда ограничат движение из-за ямочного ремонта





Движение по проезжей части на участке от улицы Советской до проспекта им. Ленина в Центральном районе ограничат завтра из-за ремонта локальных дефектов покрытия. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, муниципальное предприятие «Северное» будет работать на этом участке с 08:00 до 17:00. Во время проведения работ будет запрещена парковка автомобилей.





Обновление дорожного покрытия проведут с использованием горячего асфальта. Для водителей и пешеходов поставят соответствующие информационные щиты и дорожные знаки. Объехать участок можно будет по улицам Краснознаменской и Комсомольской. Помешать планам дорожников может только плохая погода.



