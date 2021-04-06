В центре Волгограда ограничат движение из-за ямочного ремонта

Общество 06.04.2021 20:40
0
06.04.2021 20:40
Движение по проезжей части на участке от улицы Советской до проспекта им. Ленина в Центральном районе ограничат завтра из-за ремонта локальных дефектов покрытия. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, муниципальное предприятие «Северное» будет работать на этом участке с 08:00 до 17:00. Во время проведения работ будет запрещена парковка автомобилей.
Обновление дорожного покрытия проведут с использованием горячего асфальта. Для водителей и пешеходов поставят соответствующие информационные щиты и дорожные знаки. Объехать участок можно будет по улицам Краснознаменской и Комсомольской. Помешать планам дорожников может только плохая погода.
Реклама
Как на дискотеке: жильцы многоэтажки в Волгограде 12 дней живут с мигающим светом06.04.2021 22:01
Общество 06.04.2021 22:01
«Мы за него переживаем»: жители дома в Волгограде скинулись и купили коляску для безногого бомжа06.04.2021 17:55
Общество 06.04.2021 17:55
Ничего не закончилось: ураган и снегопад продолжат терзать Волгоградскую область06.04.2021 17:11
Общество 06.04.2021 17:11
Большой участок трассы "Каспий" под Волгоградом расширят вдвое06.04.2021 14:37
Общество 06.04.2021 14:37
В Волгограде от удара стихии накренился светофор06.04.2021 12:47
Общество 06.04.2021 12:47
В Волгограде закрыли кафе-шашлычную без рециркуляторов06.04.2021 09:57
Общество 06.04.2021 09:57
Апрельская свистопляска: на Волгоградскую область обрушился обещанный циклон06.04.2021 08:11
Общество 06.04.2021 08:11
Скандинавское помешательство: на Волгоградскую область надвигается снег с грозой05.04.2021 16:34
Общество 05.04.2021 16:34
Все будет в граните: утвержден окончательный вариант благоустройства главной площади Волгограда05.04.2021 14:21
Общество 05.04.2021 14:21
Полезное с приятным: в волгоградских ТРЦ откроют пункты для вакцинации от коронавируса05.04.2021 11:57
Общество 05.04.2021 11:57
Жительнице Волгоградской области выплатят 10 тысяч рублей компенсации за раскулаченную семью05.04.2021 11:24
Общество 05.04.2021 11:24
Опасный тренд на самострои: в Волгограде судьбу дома вынесут на публичные слушания05.04.2021 11:11
Общество 05.04.2021 11:11
Комитет администрации Волгоградской области справил новоселье05.04.2021 10:07
Общество 05.04.2021 10:07
Директора Царицынской оперы в Волгограде оштрафовали за не соблюдение губернаторского постановления05.04.2021 09:15
Общество 05.04.2021 09:15
Как предупреждали: на мосту через Волжскую ГЭС начался сезон пробок05.04.2021 08:35
Общество 05.04.2021 08:35
Реклама