Общество

В центре Волгограда ограничат движение из-за ямочного ремонта

Общество 06.04.2021 20:40
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06.04.2021 20:40


Движение по проезжей части  на участке от улицы Советской до проспекта им. Ленина в Центральном районе ограничат завтра  из-за ремонта локальных дефектов покрытия. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, муниципальное предприятие «Северное» будет работать на этом участке с 08:00 до 17:00. Во время проведения работ будет запрещена парковка автомобилей. 

Обновление дорожного покрытия проведут с использованием горячего асфальта. Для водителей и пешеходов поставят соответствующие информационные щиты и дорожные знаки. Объехать участок можно будет  по улицам Краснознаменской и Комсомольской. Помешать планам дорожников может только плохая погода. 

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