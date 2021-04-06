В Волгограде мать обнаружила своего 13-летнего сына мертвым в ванной

Расследования 06.04.2021 19:02
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06.04.2021 19:02
Следователи проводят проверку по факту смерти в ванной 13-летнего волгоградца. Как сообщили ИА "Высота 102" в СУ СКР по региону, тело ребенка обнаружила его мать. Подросток пошел купаться, а через 20 минут родительница, которая все это время занималась домашними делами, нашла его в бессознательном состоянии и вызвала экстренные службы. Выясняются все обстоятельства случившегося. Известно, что семья, проживающая в многоэтажке по улице Урюпинской, характеризуется положительно.
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