Расследования

Бородатый аферист показал, как имитировал голоса путан в Волгоградской области (ВИДЕО)

Расследования 06.04.2021 10:27
0
06.04.2021 10:27




Мужчину, который размещал в интернете объявления о предоставлении интимных услуг и общался с потерпевшими от имени девушек легкого поведения, задержали в Михайловке. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, подозреваемый в интернет- мошенничестве 36-летний житель Фролово в разговоре с потенциальными клиентами имитировал женские голоса. А в своих объявлениях использовал скаченные из сети фотографии женщин и указывал номер телефона, по которому должны были звонить клиенты.
Общаясь с желающими получить интим-услуги, подозреваемый просил перевести предоплату, получал деньги, а затем переставал выходить на связь. Так, на его уловку попал житель Пензы, который находился в командировке в Камышине.
В ходе обыска у задержанного изъяты пять банковских карт, оформленных на подставных лиц, и пять мобильных телефонов, используемых в противоправной деятельности.
Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последняя трешка в сданном доме в ЖК "Бейкер стрит"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Волжские студенты познакомились с производством абразивного завода
Расследования
06.04.2021 12:21
Расследования 06.04.2021 12:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.04.2021 09:39
Расследования 06.04.2021 09:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.04.2021 16:22
Расследования 05.04.2021 16:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.04.2021 13:23
Расследования 05.04.2021 13:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.04.2021 12:56
Расследования 05.04.2021 12:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.04.2021 10:33
Расследования 05.04.2021 10:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.04.2021 20:05
Расследования 02.04.2021 20:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.04.2021 16:29
Расследования 02.04.2021 16:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.04.2021 15:48
Расследования 02.04.2021 15:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.04.2021 12:25
Расследования 02.04.2021 12:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.04.2021 12:23
Расследования 02.04.2021 12:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.04.2021 14:14
Расследования 01.04.2021 14:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.04.2021 13:09
Расследования 01.04.2021 13:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.04.2021 11:44
Расследования 01.04.2021 11:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.04.2021 10:25
Расследования 01.04.2021 10:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:06
Завезенный из другого региона вирус убил в Волгограде молодую женщинуСмотреть фотографии
14:45
«Ростелеком» занял первое место по количеству публичных точек Wi-Fi-доступаСмотреть фотографии
14:37
Большой участок трассы "Каспий" под Волгоградом расширят вдвоеСмотреть фотографии
13:39
В Волгограде рекламный щит приземлился на троллейбусную контактную сетьСмотреть фотографии
13:33
"Лесоповал" в Волгограде раскурочил десять автомобилейСмотреть фотографии
12:21
Склонен к нападению: Волгоградский облсуд вернул в колонию осужденного за насилие на митингеСмотреть фотографии
12:16
Снесенный ветром тополь придавил женщину на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
11:50
Предприниматели – клиенты банка «Открытие» провели более 120 тысяч операций снятия наличных с использованием нового функционалаСмотреть фотографии
10:28
В Волгограде женщину насмерть придавило упавшим деревомСмотреть фотографии
10:27
Бородатый аферист показал, как имитировал голоса путан в Волгоградской области (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:02
«Волгоградэнергосбыт» предупреждает: самовольное подключение к электросетям грозит штрафомСмотреть фотографии
09:57
В Волгограде закрыли кафе-шашлычную без рециркуляторовСмотреть фотографии
09:44
«Залез в теплушку»: в Волгоградской области пенсионер сгорел в старой машинеСмотреть фотографии
09:39
Не мать, а чудовище: под Волгоградом 20-летняя женщина идет под суд за убийство младенцаСмотреть фотографии
09:19
Рухнувшее из-за ветра дерево остановило трамваи в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:05
ПСБ снижает ставки по ипотеке на вторичном рынкеСмотреть фотографии
08:11
Апрельская свистопляска: на Волгоградскую область обрушился обещанный циклонСмотреть фотографии
21:21
Эффект толпы: бюджетников потянуло на праймериз в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:05
Банк «Открытие» запустил переводы с бизнес-карт клиентам сторонних банковСмотреть фотографии
19:45
Кучу фальшивых пятитысячных купюр изъяли у двух селянок в Волгоградской области (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
17:54
Женщина с 14-летним сыном заживо сгорели на пожаре под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:51
В Волгоградской области у слабовидящих воспитанников школы-интерната нашли инфекциюСмотреть фотографии
16:34
Скандинавское помешательство: на Волгоградскую область надвигается снег с грозойСмотреть фотографии
16:22
Под Волгоградом бизнесвумен осудили за невыплату зарплаты 9 водителямСмотреть фотографии
15:51
Ревнивец сжег машину и документы жительницы Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:27
«Ростелеком» занял первое место по количеству клиентов виртуальной АТС по итогам 2020 годаСмотреть фотографии
14:21
Все будет в граните: утвержден окончательный вариант благоустройства главной площади ВолгоградаСмотреть фотографии
13:37
В Волгограде возбудили уголовное дело на прикурившего от Вечного огня мужчину (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:23
В Волгограде разыскивают исчезнувшую два года назад женщинуСмотреть фотографии
13:12
«Это не хроническое, а ковид»: волгоградку не спасли в двух больницахСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 