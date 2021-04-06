Бородатый аферист показал, как имитировал голоса путан в Волгоградской области (ВИДЕО)











Мужчину, который размещал в интернете объявления о предоставлении интимных услуг и общался с потерпевшими от имени девушек легкого поведения, задержали в Михайловке. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, подозреваемый в интернет- мошенничестве 36-летний житель Фролово в разговоре с потенциальными клиентами имитировал женские голоса. А в своих объявлениях использовал скаченные из сети фотографии женщин и указывал номер телефона, по которому должны были звонить клиенты.

Общаясь с желающими получить интим-услуги, подозреваемый просил перевести предоплату, получал деньги, а затем переставал выходить на связь. Так, на его уловку попал житель Пензы, который находился в командировке в Камышине.

В ходе обыска у задержанного изъяты пять банковских карт, оформленных на подставных лиц, и пять мобильных телефонов, используемых в противоправной деятельности.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.



