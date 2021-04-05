В Волгоградской области у слабовидящих воспитанников школы-интерната нашли инфекцию

Здравоохранение 05.04.2021 17:51
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05.04.2021 17:51
11 учеников Михайловской школы-интерната госпитализированы в инфекционное отделение Волгоградской областной детской больницы. Как сообщили ИА «Высота 102» в образовательном учреждении, первой в медпункт вечером в пятницу, 2 апреля, обратилась восьмиклассница с жалобами на недомогание. Поскольку у девочки имеется заболевание поджелудочной железы, ее поместили в изолятор под наблюдение медиков. Позднее аналогичные симптомы обнаружились еще у двух учениц 8-го 10-го классов, а также двоих мальчиков из младших классов. А через три дня заболели еще шестеро детей.
Утром 3 апреля школьников осмотрел врач-инфекционист Михайловской ЦРБ. У пациентов было удовлетворительное состояние, отмечалось покраснение горла, повышение температуры. По словам специалистов, тот факт, что дети заболели не одномоментно, а в течение четырех дней, говорит о вирусном происхождении заболевания. Предварительный диагноз — вирусная инфекция неясной этиологии. Для дальнейшего обследования всех пятерых детей отпрваили в стационар.
Всего в Михайловской школе-интернате стационарно обучаются 135 детей, 119 из них на выходные родители забрали домой. 2 апреля в учреждении находились только 16 детей, пятеро из них были госпитализированы. Учебное заведение специализируется на обучении слабовидящих и слепых детях. Для пресечения распространения инфекции с сегодняшнего дня школа-интернат переведена на дистанционное обучение. Среди педагогов и сотрудников образовательной организации случаев заболевания нет.
Ситуация в учреждении находится на контроле регионального комитета образования, науки и молодежной политики и облздрава. Работа ведётся совместно с Роспотребнадзором и медицинскими службами.
Фото: сайт Михайловской школы-интерната
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