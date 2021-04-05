Скандинавское помешательство: на Волгоградскую область надвигается снег с грозой





Не иначе как скандинавским помешательством можно назвать погоду в Волгоградской области в ближайшие дни, которая может запомниться встречей на территории региона всех видов осадков в один день. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС, сегодня и завтра в регионе ожидаются дождь, мокрый снег, снег, местами с налипанием мокрого снега на проводах и деревьях. При этом порывы ветра могут достигать 20-25 метров в секунду. Между тем, в Гидрометцентре России уточнили, что снег затронет лишь северные районы Волгоградской области. Зато завтра в Волгоградской области и в Калмыкии пройдут сильные ливни с грозой и градом.

Напомним, неустойчивая погода вызвана влиянием скандинавского циклона, который перемещается на европейскую часть.



