«Это не хроническое, а ковид»: волгоградку не спасли в двух больницах





Смерть пятерых жителей Волгоградской области от коронавирусной инфекции подтверждена за минувшие сутки. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном оперативном штабе, от осложнений, вызванных этим вирусным заболеванием, умерли три женщины 57,75 и 83 лет и двое мужчин 60 и 67 лет.

Так, 57-летнюю жительницу Волгограда привезли в многопрофильное медицинское учреждение с обострением хронического заболевания. Однако в ходе обследования у женщины была выявлена двухсторонняя пневмония, в связи с чем ее перевели в 5-ю больницу. У пациентки диагностировали и COVID-19. Спасти волгоградку, у которой был "букет" сопутствующих хронических заболеваний, не смогли.

За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 112 человек. Завершили лечение 102 пациента. Всего этим вирусом в регионе переболели 51,8 тысячи человек, скончались 977 жителей.



