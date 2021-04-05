Здравоохранение

«Это не хроническое, а ковид»: волгоградку не спасли в двух больницах

Здравоохранение 05.04.2021 13:12
0
05.04.2021 13:12


Смерть пятерых жителей Волгоградской области от коронавирусной инфекции подтверждена за минувшие сутки. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном оперативном штабе, от осложнений, вызванных этим вирусным заболеванием, умерли три женщины 57,75 и 83 лет и двое мужчин 60 и 67 лет.
Так, 57-летнюю жительницу Волгограда привезли в многопрофильное медицинское учреждение с обострением хронического заболевания. Однако в ходе обследования у женщины была выявлена двухсторонняя пневмония, в связи с чем ее перевели в 5-ю больницу. У пациентки диагностировали и COVID-19. Спасти волгоградку, у которой был "букет" сопутствующих хронических заболеваний, не смогли.
За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 112 человек. Завершили лечение 102 пациента. Всего этим вирусом в регионе переболели 51,8 тысячи человек, скончались 977 жителей. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последняя трешка в сданном доме в ЖК "Бейкер стрит"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Волжские студенты познакомились с производством абразивного завода
Здравоохранение
05.04.2021 17:51
Здравоохранение 05.04.2021 17:51
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
04.04.2021 14:23
Здравоохранение 04.04.2021 14:23
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
04.04.2021 11:34
Здравоохранение 04.04.2021 11:34
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
02.04.2021 13:23
Здравоохранение 02.04.2021 13:23
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
01.04.2021 20:11
Здравоохранение 01.04.2021 20:11
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
01.04.2021 14:11
Здравоохранение 01.04.2021 14:11
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
30.03.2021 15:25
Здравоохранение 30.03.2021 15:25
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
29.03.2021 13:44
Здравоохранение 29.03.2021 13:44
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
29.03.2021 13:07
Здравоохранение 29.03.2021 13:07
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
28.03.2021 22:12
Здравоохранение 28.03.2021 22:12
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
26.03.2021 18:13
Здравоохранение 26.03.2021 18:13
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
25.03.2021 19:41
Здравоохранение 25.03.2021 19:41
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
25.03.2021 18:41
Здравоохранение 25.03.2021 18:41
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
25.03.2021 15:22
Здравоохранение 25.03.2021 15:22
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
25.03.2021 11:43
Здравоохранение 25.03.2021 11:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:54
Женщина с 14-летним сыном заживо сгорели на пожаре под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:51
В Волгоградской области у слабовидящих воспитанников школы-интерната нашли инфекциюСмотреть фотографии
16:34
Скандинавское помешательство: на Волгоградскую область надвигается снег с грозойСмотреть фотографии
16:22
Под Волгоградом бизнесвумен осудили за невыплату зарплаты 9 водителямСмотреть фотографии
15:51
Ревнивец сжег машину и документы жительницы Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:27
«Ростелеком» занял первое место по количеству клиентов виртуальной АТС по итогам 2020 годаСмотреть фотографии
14:21
Все будет в граните: утвержден окончательный вариант благоустройства главной площади ВолгоградаСмотреть фотографии
13:37
В Волгограде возбудили уголовное дело на прикурившего от Вечного огня мужчину (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:23
В Волгограде разыскивают исчезнувшую два года назад женщинуСмотреть фотографии
13:12
«Это не хроническое, а ковид»: волгоградку не спасли в двух больницахСмотреть фотографии
12:56
В Волгограде троица экс-депутатов идет под суд за грандиозную аферу с автостраховкамиСмотреть фотографии
11:57
Полезное с приятным: в волгоградских ТРЦ откроют пункты для вакцинации от коронавирусаСмотреть фотографии
11:43
В Волгограде в аварии с «КамАЗом» погиб человекСмотреть фотографии
11:24
Жительнице Волгоградской области выплатят 10 тысяч рублей компенсации за раскулаченную семьюСмотреть фотографии
11:11
Опасный тренд на самострои: в Волгограде судьбу дома вынесут на публичные слушанияСмотреть фотографии
10:41
В Волгоградской области водителя сбил собственный грузовикСмотреть фотографии
10:33
Вместо колонии – штраф: в Волгограде прокуратура обжалует приговор взяточникам-инспекторамСмотреть фотографии
10:07
Комитет администрации Волгоградской области справил новосельеСмотреть фотографии
10:06
Сбер сделал чат поддержки доступным для незрячих предпринимателейСмотреть фотографии
09:25
Под Волгоградом двух браконьеров задержали после погониСмотреть фотографии
09:15
Директора Царицынской оперы в Волгограде оштрафовали за не соблюдение губернаторского постановленияСмотреть фотографии
08:35
Как предупреждали: на мосту через Волжскую ГЭС начался сезон пробокСмотреть фотографии
07:40
Умерших больше, чем уехавших: Волгоградская область на 50-м месте по России в демографическом рейтингеСмотреть фотографии
20:06
Росстат: доходы жителей Волгоградской области резко выросли в год пандемииСмотреть фотографии
18:33
В Волгоградской области перевернувшийся КАМАЗ перекрыл московскую трассуСмотреть фотографииCмотреть видео
15:58
В Волгоградской области закрыли два кабинета в довоенной школе из-за опасной трещиныСмотреть фотографии
14:23
В Волгоградской области пенсионерка неделю "терпела" коронавирус и скончалась в больницеСмотреть фотографии
13:48
Уволилась руководитель Россельхозцентра по Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:35
Волгоградский облкомтранс заподозрили в аффилированности и неадекватностиСмотреть фотографии
11:34
В Волгоградской области в онкодиспансере закрывают ковидный госпитальСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 