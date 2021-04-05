Сбер сделал чат поддержки доступным для незрячих предпринимателей

Экономика 05.04.2021 10:06 Новости компаний
0
05.04.2021 10:06 Новости компаний
Сбер обновил чат в веб-версии интернет-банка СберБизнес для юридических лиц. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, теперь предприниматели с нарушениями зрения могут получать в нём консультации по вопросам ведения бизнеса.
Все визуальные элементы чата (кнопки, выбор из списка, оферта и СМС-подписание), позволяющие пользователю вести диалог с оператором или чат-ботом, теперь можно активировать с клавиатуры (раньше — только мышью), переключаясь между ними кнопкой Tab. Они также озвучиваются с помощью стандартного программного обеспечения. Вновь поступающие сообщения от бота или оператора зачитываются автоматически.
Работа по адаптации чата проводилась совместно с незрячим сотрудником банка, что позволило сделать чат максимально удобным для людей с инвалидностью по зрению. В фокусе внимания банка — разработка и проектирование всех сервисов таким образом, чтобы использовать их было комфортно людям с любыми особенностями здоровья.
«Адаптированный для незрячих клиентов-предпринимателей чат позволяет получить уникальный клиентский опыт. Мы рассчитываем, что сервисом смогут воспользоваться более 2,5 тыс. людей с нарушениями зрения. Наша задача — сделать любые наши сервисы доступными для всех, независимо от особенностей здоровья», - отмечает Сергей Леханов, директор дивизиона «Центр корпоративных решений» Сбербанка.
Реклама
ВТБ снижает ставку по кредитам наличными05.04.2021 11:55
Экономика 05.04.2021 11:55
Росстат: доходы жителей Волгоградской области резко выросли в год пандемии04.04.2021 20:06
Экономика 04.04.2021 20:06
Санитарной лаборатории Экологического центра аналитического контроля АО «КАУСТИК» исполнилось 50 лет02.04.2021 11:51
Экономика 02.04.2021 11:51
Банк «Открытие»: почти треть жителей ЮФО верят в денежные приметы02.04.2021 10:48
Экономика 02.04.2021 10:48
В Волгограде цены на бензин ползут вверх01.04.2021 17:55
Экономика 01.04.2021 17:55
Управление торговых операций банка «Открытие» возглавил Михаил Белявский01.04.2021 16:34
Экономика 01.04.2021 16:34
Чистая прибыль банка «Открытие» за январь-февраль 2021 года по РСБУ составила 16,8 млрд рублей01.04.2021 15:55
Экономика 01.04.2021 15:55
ВТБ: Россияне могут отказаться от использования физических пластиковых карт уже через 3-5 лет01.04.2021 15:22
Экономика 01.04.2021 15:22
Банк «Открытие» открывает дистанционно 40% расчетных счетов для МСБ31.03.2021 20:10
Экономика 31.03.2021 20:10
Банк «Открытие» сделал выгоднее курс онлайн-обмена валют31.03.2021 17:06
Экономика 31.03.2021 17:06
ПСБ занимает лидирующие позиции на рынке обслуживания участников госзакупок31.03.2021 15:47
Экономика 31.03.2021 15:47
Жители Волгоградской области активно пользуются терминалами безналичной оплаты Сбербанка в офисах МФЦ31.03.2021 14:24
Экономика 31.03.2021 14:24
ВОЛМА развивает цифровизацию и готова делиться опытом31.03.2021 11:05
Экономика 31.03.2021 11:05
Кредитный портфель ВТБ в Волгоградской области достиг 61 млрд рублей31.03.2021 10:44
Экономика 31.03.2021 10:44
Кредит в банке Тинькофф: выгодные преимущества30.03.2021 18:43
Экономика 30.03.2021 18:43
Реклама