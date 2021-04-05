Сбер сделал чат поддержки доступным для незрячих предпринимателей





Сбер обновил чат в веб-версии интернет-банка СберБизнес для юридических лиц. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, теперь предприниматели с нарушениями зрения могут получать в нём консультации по вопросам ведения бизнеса.

Все визуальные элементы чата (кнопки, выбор из списка, оферта и СМС-подписание), позволяющие пользователю вести диалог с оператором или чат-ботом, теперь можно активировать с клавиатуры (раньше — только мышью), переключаясь между ними кнопкой Tab. Они также озвучиваются с помощью стандартного программного обеспечения. Вновь поступающие сообщения от бота или оператора зачитываются автоматически.

Работа по адаптации чата проводилась совместно с незрячим сотрудником банка, что позволило сделать чат максимально удобным для людей с инвалидностью по зрению. В фокусе внимания банка — разработка и проектирование всех сервисов таким образом, чтобы использовать их было комфортно людям с любыми особенностями здоровья.