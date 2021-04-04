Уволилась руководитель Россельхозцентра по Волгоградской области

Общество 04.04.2021 13:48
0
04.04.2021 13:48
Раиса Липчанская уволилась с должности руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». По информации федерального государственного бюджетного учреждения, временно исполняющим обязанности руководителя назначен Петр Кочетов, который с 1 декабря 2008 года занимает должность заместителя руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области.
О причинах увольнения Липчанской, которая долгое время возглавляла Россельхозцентр в Волгоградской области, не сообщается.
Петр Кочетов является кандидатом сельскохозяйственных наук. Он работает в сельском хозяйстве на протяжении 23 лет.
На фото Раиса Липчанская и Петр Кочетов (сайт филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области)
Реклама
В Волгоградской области закрыли два кабинета в довоенной школе из-за опасной трещины04.04.2021 15:58
Общество 04.04.2021 15:58
Волгоградский облкомтранс заподозрили в аффилированности и неадекватности04.04.2021 12:35
Общество 04.04.2021 12:35
"Плаваем в мусоре": шестилетний волгоградец убрался во дворе дома за управляющую компанию04.04.2021 10:41
Общество 04.04.2021 10:41
«Пернатый ад»: под Волгоградом дачница не смогла засудить соседку из-за курятника04.04.2021 09:51
Общество 04.04.2021 09:51
Первый самолет в Брянск торжественно улетел из аэропорта Волгограда03.04.2021 19:35
Общество 03.04.2021 19:35
В двух районах Волгоградской области зафиксирован прирост заболевших коронавирусом03.04.2021 18:41
Общество 03.04.2021 18:41
Росстат: в Волгоградской области за два месяца умерли более 7 тысяч человек03.04.2021 15:18
Общество 03.04.2021 15:18
В Волжском выжигают камышовые «джунгли»03.04.2021 13:02
Общество 03.04.2021 13:02
«Добрая волшебница»: на лечение волгоградского малыша со СМА бизнесвумен перевела миллион рублей03.04.2021 11:03
Общество 03.04.2021 11:03
В Михайловке Волгоградской области объявили конкурс на должность главы03.04.2021 09:30
Общество 03.04.2021 09:30
Снег вернется: в Волгоградской области после солнечных выходных испортится погода03.04.2021 09:23
Общество 03.04.2021 09:23
Волгоградский институт управления — филиал РАНХиГС приглашает на День открытых дверей02.04.2021 13:22
Общество 02.04.2021 13:22
В Волгограде родственники умершего от COVID-19 водителя "скорой" судятся с больницей и чиновниками02.04.2021 11:49
Общество 02.04.2021 11:49
В Волгограде часть здания клиники пластической хирургии продают с молотка02.04.2021 10:42
Общество 02.04.2021 10:42
Реклама