Уволилась руководитель Россельхозцентра по Волгоградской области





Раиса Липчанская уволилась с должности руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». По информации федерального государственного бюджетного учреждения, временно исполняющим обязанности руководителя назначен Петр Кочетов, который с 1 декабря 2008 года занимает должность заместителя руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области.

О причинах увольнения Липчанской, которая долгое время возглавляла Россельхозцентр в Волгоградской области, не сообщается.

Петр Кочетов является кандидатом сельскохозяйственных наук. Он работает в сельском хозяйстве на протяжении 23 лет.

На фото Раиса Липчанская и Петр Кочетов (сайт филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области)