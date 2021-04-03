В двух районах Волгоградской области зафиксирован прирост заболевших коронавирусом





В Волгоградской области за минувшие сутки зарегистрировано 115 новых случаев заболевания коронавирусом. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперативном штабе, 113 человек благополучно вылечились от этой инфекции. При этом стало известно еще о четырех скончавшихся от коронавируса. Врачам не удалось спасти 50-летнюю волгоградку, 64-летнего волжанина, 74-летнего пенсионера из Быковского района и 73-летнего мужчину из Суровикинского района. Всего в регионе уже 967 человек скончались во время пандемии.

За минувшие сутки новые случаи коронавируса были зарегистрированы в 19 муниципалитетах. Больше всего заболевших в Волгограде – 41 человек. На втором месте по количеству новых заболевших – Камышинский район (18 человек). В Урюпинском районе 12 человек заразились ковидом. В Волжском выявлено всего 8 новых случаев. Ранее больше всего заболевших фиксировалось в Волгограде и в Волжском.



