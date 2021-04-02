Волгоградский пенсионер "подарил" лжеброкеру почти 6,5 млн рублей

Происшествия 02.04.2021 12:38
0
02.04.2021 12:38
Крупной суммы денег лишился 64-летний житель Центрального района Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, мужчина стал жертвой мошенника, который под видом брокера пообещал приумножить капитал клиента. Пенсионер решил вложить сбережения под проценты для получения прибыли и нашел брокера по объявлению. Мужчины встретились и договорились о сделке. С ноября 2020 года по март 2021-го волгоградец частями перевел злоумышленникам 6 миллионов 493 тысячи рублей через различные интернет - платформы на электронные кошельки. Однако до настоящего времени возврата денежных средств не поступало, а номера телефонов лжеброкеров оказались заблокированы. Возбуждено уголовное дело. Мошенников ищут.
Реклама
Совесть замучила: обокравший волгоградскую пенсионерку сантехник вернул деньги через соседей02.04.2021 15:08
Происшествия 02.04.2021 15:08
Это все «Джокер»: в Волгограде задержали пьяного 20-летнего водителя без прав02.04.2021 13:45
Происшествия 02.04.2021 13:45
Перевернулся на крышу: в Волгограде в жесткой аварии двух такси пострадала 19-летняя пассажирка (ВИДЕО)01.04.2021 13:02
Происшествия 01.04.2021 13:02
В Волгограде грузовик сбил насмерть пенсионерку во дворе01.04.2021 11:45
Происшествия 01.04.2021 11:45
Кабина всмятку: под Волгоградом водитель фургона погиб в ДТП с грузовиком01.04.2021 10:03
Происшествия 01.04.2021 10:03
В Волжском после тройного ДТП 13-летнюю девочку забрали в больницу01.04.2021 09:58
Происшествия 01.04.2021 09:58
В Волгограде пешеход остановил трамвай, кинув бутылку в лобовое стекло31.03.2021 12:07
Происшествия 31.03.2021 12:07
В Волгограде водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся31.03.2021 10:53
Происшествия 31.03.2021 10:53
УФСБ накрыла в Волгограде лабораторию с наркотиками31.03.2021 09:26
Происшествия 31.03.2021 09:26
Они не лаяли, а рыдали: в Волгоградской области живодер замучил до смерти борзых собак30.03.2021 22:18
Происшествия 30.03.2021 22:18
В Волгограде массово эвакуировали школы после анонимных угроз30.03.2021 16:54
Происшествия 30.03.2021 16:54
Водитель черного «БМВ» устроил массовую аварию на трассе Москва-Волгоград30.03.2021 12:58
Происшествия 30.03.2021 12:58
"Хотел проскочить": роковой маневр легковушки в центре Волгограда попал на видео30.03.2021 11:33
Происшествия 30.03.2021 11:33
Вспыхнул натяжной потолок: женщину спасли из горящей квартиры под Волгоградом30.03.2021 09:58
Происшествия 30.03.2021 09:58
Коммивояжер обобрал женщину-ветерана в Волгоградской области30.03.2021 09:31
Происшествия 30.03.2021 09:31
Реклама