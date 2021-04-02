В Волгограде владельца «Тойота Ленд Крузер» отправили в колонию за нападение на работника автосервиса
Расследования 02.04.2021 12:25
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02.04.2021 12:25
Волгоградский областной суд изменил приговор по уголовному делу, возбужденного после кровавого конфликта в автосервисе. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, 31 марта 2020 года А. Мальсагов припарковал свой автомобиль «Тойота Ленд Крузер» возле автосервиса в Центральном районе Волгограда, заняв несколько парковочных мест. В это время сотрудник автосервиса хотел поставить автомобиль клиента, но не смог, так как место для парковки было занято. Он попросил Мальсагова переставить автомобиль. Подсудимый просьбу выполнил, однако высказал в связи с этим претензии сотруднику автосервиса. Между мужчинами возник конфликт. Владелец дорогой иномарки достал нож и пригрозил убить мужчину. После чего в ходе обоюдной борьбы подсудимый нанёс потерпевшему удар кулаком по лицу и не менее четырех колющих и режущих ударов в область лица, шеи и туловища. Сотруднику автосервиса был причинен лёгкий вред здоровью последнего.
Приговором Центрального районного суда А. Мальсагов был осужден условно на два года. Однако потерпевший обжаловал приговор и попросил назначить ему наказание в виде реального лишения свободы. Несмотря на позицию прокурора, который считал наказание, вынесенное судом первой инстанции, законным, облсуд заменил условное наказание на реальное и отправил осужденного в колонию-поселение.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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