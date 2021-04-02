



Волгоградское отделения Сбербанка и Фонд экологического просвещения «Эко-скауты» договорились о внедрении в регионе передового мирового опыта и инновационных практик в области экологии и сохранения окружающей среды.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, ключевыми направлениями в рамках сотрудничества станет организация раздельного сбора отходов и минимизация их образования, переработка и утилизация, а также экологическое просвещение: проведение совместных акций, круглых столов, конкурсов, и других мероприятий в области экологии и сохранения окружающей среды. Развитие корпоративного волонтёрства и проведение совместных благотворительных мероприятий станут также важной частью реализации соглашения.

Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Принципами бережливого и осознанного потребления, которые помогают защитить окружающую среду, активно руководствуются в своей деятельности сотрудники Волгоградского отделения Сбербанка. В наших офисах установлены урны для раздельного сбора отходов по основным видам - бумага, пластик, стекло, отработанные батарейки, которые затем отправляются на переработку. Уверен, что наше сотрудничество с «Эко-скаутами» поможет вовлечь не только сотрудников банка, но и жителей Волгоградской области в региональные экологические инициативы, а также получить доступ к лекциям, семинарам, пособиям от лучших экспертов в данной области».

Фонд «Эко-скауты» занимается исследованиями в области переработки отходов и развивает отходоперерабатывающую индустрию в целом. В частности, проводятся эксперименты с производством. Уже имеется опыт создания из чеков, тетрапака и пластика садово-уличной мебели.



