В Волгограде цены на бензин ползут вверх

Экономика 01.04.2021 17:55
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01.04.2021 17:55
Рост цен на бензин зафиксирован в Волгограде в ходе еженедельного мониторинга. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на данные Волгоградстата, больше всего за неделю подорожал АИ-95. Цена на топливо этой марки выросла на 0,10% - до 49,59 руб. за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 0,08%. Востребованный нефтепродукт отпускали покупателям за 48,61 руб. за литр. Меньше всего подорожал бензин марок АИ-98 и АИ-92 (АИ-93). Цена за литр поднялась, соответственно, на 0,04% и 0,02% - до 44,97 и 52,81 руб.
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