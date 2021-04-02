Телеком

«Ростелеком» и Фонд «Талант и успех» займутся развитием цифровизации «Сириуса»

Телеком 02.04.2021 09:23
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02.04.2021 09:23


Крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» и Образовательный Фонд «Талант и успех» создали совместное предприятие – общество с ограниченной ответственностью «Цифровой оператор Сириус» (СП) с целью создания и развития цифровой инфраструктуры федеральной территории «Сириус». 
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, основные направления деятельности СП – оказание услуг связи и ИT, включая облачные сервисы, услуги информационной безопасности, а также внедрение технологий умного и безопасного города.
Уставный капитал СП распределен в равных долях.
Профессиональная компетенция и опыт «Ростелекома» будут использоваться для создания и развития цифровой инфраструктуры федеральной территории «Сириус». 
Фонд «Талант и успех», со своей стороны,будет способствовать наилучшему определению применения созданной инфраструктуры для развития образования и воспитания талантов на федеральной территории «Сириус», а также наиболее эффективного использования научного и технологического потенциала предприятия.
«Компания займется созданием гибкой цифровой инфраструктуры федеральной территории с учетом потребностей образовательного и научно-технологического кластеров. Это, в первую очередь, телекоммуникации в образовании и бизнесе, цифровая лаборатория для апробации учебных и научных проектов. Развиваемые здесь инновационные решения могут быть полезны всем регионам России», – отметил советник руководителя Фонда «Талант и успех» по информационным технологиям, директор компании «Сириус. Информационные системы» Игорь Антонов. 
«Реализация пилотных проектов СП стартует уже в этом году. Новое партнерство “Ростелекома” и Фонда “Талант и успех”, с которым нас связывает длительное плодотворное сотрудничество,предоставляет нам возможность внести еще больший вклад в дальнейшее развитие детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности», – сказала старший вице-президент, руководитель аппарата президента «Ростелекома» Анна Шумейко.
Напомним, что «Ростелеком» и Фонд «Талант и успех» заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве во время проведения ПМЭФ 2018. 

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