Управление торговых операций банка «Открытие» возглавил Михаил Белявский

Экономика 01.04.2021 16:34
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01.04.2021 16:34
Михаил Белявский вступил в должность начальника управления торговых операций на финансовых рынках банка «Открытие», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
На новой позиции Михаил будет заниматься развитием торгового направления на фондовом рынке. Ранее он работал в команде управления валютных, процентных и товарных рынков, где возглавлял отдел торговых операций и отвечал за трейдинг в части FX, Rates и Commodities.
«Хочу пожелать Михаилу успехов на новой должности. Уверен, его профессионализм и многолетний опыт помогут усилить позиции банка на рынках публичного долга и акций», – отметил Константин Церазов, старший вице-президент, директор департамента инвестиционного бизнеса банка «Открытие».
Михаил окончил НИУ «Высшая школа экономики» в 2002 году. Свою профессиональную карьеру он начал в 2000 году в московском представительстве JP Morgan Chase Bank в должности старшего специалиста казначейства. С 2003 по 2006 год был трейдером по облигациям в инвестиционной группе «Атон». В 2006 – 2013 г.г. руководил торговлей ценными бумагами с фиксированным доходом, валютой и товарами в ООО «Ю Би Эс Банк». С 2014 по 2019 год занимал должность вице-президента, исполнительного директора в инвестиционном банке Goldman Sachs. В банке «Открытие» работает с октября 2019 года.
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