Расследования

«20 ударов по голове за кусок хлеба»: двое приятелей ответят за убийство пожилой волгоградки

Расследования 01.04.2021 11:44
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01.04.2021 11:44


Расследование жестокого убийства 77-летней жительницы Суровикинского района завершено, дело направлено в суд. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник, двое приятелей обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, сопряженный с незаконным проникновением в жилище и причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), п. «ж,з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем).
Как установило следствие, в конце декабря 2019 года 51-летний мужчина и его односельчанин распивали алкоголь. Опустошив бутылки с горячительными напитками и съев всю закуску, мужчины отправились к 77-летней соседке, чтобы пополнить свои запасы. Собутыльники проникли в дом пенсионерки, где потребовали продукты, выпивку и деньги. Услышав отказ,  обвиняемые набросились на старушку с деревянной палкой. Жертва получила около 20 ударов по голове и туловищу. После чего скончалась на месте. По результатам экспертов, причиной смерти пенсионерки  стала черепно-мозговая травма. После преступления мужчины обыскали дом на предмет наживы, но смогли найти только еду. 



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