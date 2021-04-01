Происшествия

Кабина всмятку: под Волгоградом водитель фургона погиб в ДТП с грузовиком

Происшествия 01.04.2021 10:03
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01.04.2021 10:03


Один человек погиб в результате столкновения фургона с грузовиком на трассе "Волгоград-Каменск-Шахтинский". Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, сегодня рано утром на 146 км автодороги в Светлоярском районе водитель автомобиля "ГАЗ-А31R33" с прицепом, который двигался из Ростова-на-Дону в Волгоград, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в стоящий на светофоре грузовик "MAN TGX" с прицепом. В результате водитель фургона 1990 года рождения погиб на месте от полученных ранений. На фото с места происшествия видно, что от удара кабина фургона сильно деформировалась. 

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