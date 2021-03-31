Общество 31.03.2021 21:11
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31.03.2021 21:11
Инвалид 2-ой группы Вячеслав Кузьмин не может добиться установки пандуса в подъезде многоквартирного дома на улице Рокоссовского, 48. Как сообщил ИА «Высота 102» волгоградец, из-за отсутствия пологого подъема в подъезде он уже два года не может выйти на улицу.
В 2019-ом из-за оторвавшегося тромба 50-летнему мужчине ампутировали правую ногу. Последующие два года вместе с супругой Вячеслав пытался добиться установки пандуса и поручней, чтобы у него была возможность свободно выходить из дома. Людмила Кузьмина (жена Вячеслава) три раза писала обращение в УК на установку пологого подъема, но получала отказ.
«Мы неоднократно обращались в управляющую компанию. Нам либо отказывают, либо игнорируют. Левая нога у меня тоже в тяжелом состоянии. Врач запретил перетруждать ее, сказал передвигаться на коляске. Но спускаться или подниматься на ней я не могу», - пояснил Вячеслав Кузьмин.
В 2020 году мужчина разбил лицо, когда пытался преодолеть несколько ступеней перед входом в подъезд. Мужчина оступился, а удержать его не смогли. Только тогда управляющая компания установила крутой пандус и хлипкие перила. По словам супруги, с такой дорожкой для въезда невозможно передвигаться, используя коляску. Особенно женщина опасается зимы и гололеда. Тогда процесс преодоления этого пандуса оборачивается тяжелым испытанием для обоих супругов.
«У нас в подъезде есть еще люди, которым также тяжело передвигаться. До того, как установили поручни, они выходили на улицу, опираясь на стенку. Чтобы отвезти мужа в больницу или на прогулку, приходится просить помощи у родственников или соседей. Так жить просто невозможно», - со слезами на глазах рассказывает Людмила Кузьмина.
Неудобный подъем в подъезд - не единственная проблема семьи Кузьминых. Чтобы добраться до лифта, Вячеславу нужно преодолеть еще три ступени. При подъеме мужчина использует костыли и больную левую ногу, испытывая каждый раз невыносимую боль.
Семья Кузьминых была готова за свой счет установить еще один пандус внутри подъезда, о чем письменно сообщила управляющей компании. В ответ представители УК заявили, что демонтируют наклонную площадку, так как она не предусмотрена проектом жилого дома на улице Рокоссовского.
Сейчас Вячеслав и Людмила Кузьмины находятся в неведении, что им делать дальше и к кому обращаться, чтобы решить эту проблему.
Редакция ИА «Высота 102» попыталась связаться с УК, но оказалось, что организация работает только по пятницам. Информагентство подготовит соответствующий запрос.
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