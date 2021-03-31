



Жители Волгоградской области могут оплатить услуги Росреестра, платные услуги МФЦ, госпошлины ГИБДД, УМВД, ЗАГСа, УФНС и прочие платежи с помощью терминалов безналичной оплаты Сбербанка. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, только за прошлый год было совершено более 6,5 тысячи транзакций.

Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Первые результаты совместного проекта Сбербанка и «МФЦ» по установке терминалов в Волгоградской области показывают, что система безналичных платежей востребована в нашем регионе, ведь такая система оплаты позволяет получать качественный, комфортный и безопасный сервис, значительно экономящий ресурсы».

Установленные Сбербанком POS-терминалы позволяют также жителям региона совершать платежи за ЖКХ. Это помогает сэкономить время посетителей. Например, в случае продажи жилья владелец имеет возможность оплатить все задолженности непосредственно в момент совершения сделки, не отходя от окна приема, что позволяет достичь принципа «единого окна» и максимального удобства для посетителей и сотрудников МФЦ.

Оплату государственных пошлин можно совершить банковской картой любого банка или смартфоном без комиссии.

Напомним, установка терминалов Сбербанка в окнах многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Волгоградской области началась в сентябре прошлого года. В настоящий момент порядка 500 POS-терминалов безналичной оплаты банка уже установлены в точках казенного учреждения как в Волгограде, так и в остальных населенных пунктах региона.



