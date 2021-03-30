Общество

В Волгограде на остров Сарпинский отправили еще один речной трамвай

Общество 30.03.2021 18:48
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30.03.2021 18:48


Пятый по счету речной трамвай «Красноармейск - Вязовая грива» начнет курсировать с завтрашнего утра до острова Сарпинский. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, суда будут ходить ежедневно. С 31 марта по 1 апреля речной маршрут совершит по 4 рейса за день. А начиная со 2 апреля количество отплытий увеличится до 10. 
С новым расписанием речных маршрутов волгоградцы могут ознакомиться на официальном сайте Пассажирского порта города. 
Напомним, что ранее свою работу возобновили три речных маршрута до острова Сарпинский: «Волгоград - Островная», «Тулака - Сарпинский», «Обувная - Сарпинский». Эти рейсы присоединились к круглогодичному речному транспорту «Руднева - Сарпинский». Во время поездок необходимо использовать маски и перчатки по желанию. 

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