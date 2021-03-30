На этот раз надолго: водителей Волгоградской области предупредили о мегапробках на мосту через ГЭС





На мосту через Волжскую ГЭС вводится реверсивное движение. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, это произойдет уже 5 апреля. Дорожники объяснили это технической необходимостью, связанной с ремонтом моста. Транспортный поток будет двигаться в одну сторону по одной полосе дороги поочередно с применением светофорного регулирования. Его цикл составит 240 секунд в каждом направлении. «В этом году при восстановлении дорожного полотна на мосту мы используем более современные технологии, – рассказал заместитель генерального директора подрядной организации– ООО «Рисна» Петр Шевцов. – В ходе работ нельзя допускать разрывов материала гидроизоляции и монолитного бетона, а значит, требуется минимизация продольных стыков. Поэтому работы необходимо вести по всей ширине пока не отремонтированного участка проезжей части (по трем полосам четырехполосной дороги). Для этого транспорт должен идти по одной полосе. Кроме того, для снижения динамических нагрузок на бетонные конструкции пролетных строений в период их набора прочности требуется ограничение движения грузового транспорта».

Реверсивное движение будет организовано поочередно: сначала на участке в 420 метров, позже на другом участке протяженностью 460 метров. Уже установлены информационные щиты и специальные дорожные знаки 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено».

Напомним, что ограничение движения транспортных средств массой более 3,5 тонн на Волжской ГЭС вводится уже с 1 апреля. Запрет на передвижение большегрузного транспорта будет действовать с 6:00 до 23:00. Водителям большегрузов предлагается осуществлять объезд по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения Волгоградской области. Контроль за соблюдением ограничительных мероприятий будет осуществлять управление МВД России по г. Волжскому.

Жителей Волгограда, Волжского, городов Волгоградской области и других регионов предупреждают о возможных затруднениях, связанных с введением реверсивного движения, и просят воспользоваться передвижением по другим автомобильным дорогам, в частности по мосту через реку Волга. Следует воздержаться от поездок по Волжской ГЭС в часы пик, в случаях крайней необходимости поездки нужно планировать время выезда заблаговременно. В качестве альтернативы волжанам предлагают пользоваться электричками.

Между тем, напомним, на мосту через Волжскую ГЭС на один день уже вводилось реверсивное движение. Это обернулось мегапробками. Так, время проезда по мосту занимало от 40 минут до часа.



