



Волгоградское отделение ПАО Сбербанк совместно с МКП «Городской центр управления пассажирскими перевозками» и ГУП ВО «Волгоградавтотранс» реализовали возможность безналичной оплаты проезда на межмуниципальных маршрутах.

Теперь жители региона в автобусах на пригородных и междугородних маршрутах Волгоградской области могут оплатить проезд с помощью банковских карт любого банка, а также транспортной картой «Волна».

Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк: «Опыт внедрения проекта в Волгограде показал, что пассажиры все активнее пользуются бесконтактной оплатой проезда, и мы приняли решение запустить транспортный эквайринг в междугороднем транспорте в нашем регионе. Это качественный сервис, который комфортен, безопасен и значительно экономит время. На междугороднюю линию уже выпущено более 100 автобусов, оборудованных терминалами для бесконтактной оплаты проезда, и в марте текущего года пассажиры междугородних автобусов уже более 18,5 тыс. раз оплатили проезд с помощью эквайринга Сбербанка».

Андрей Павленко, директор МКП «Городской центр управления пассажирскими перевозками»: «Внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда на маршруты Волгоградской области позволяет использовать для оплаты проезда транспортную карту «Волна» и банковские карты. Сегодня безналичная оплата поездок на общественном транспорте – это наиболее комфортный и безопасный способ».

Безналичная оплата проезда действует на так называемых «дачных» маршрутах Волгограда, в автобусах, соединяющих областной центр с садоводческими обществами Городищенского, Светлоярского районов области. Терминалами с бесконтактной технологией проведения платежей оснащены автобусы, соединяющие с районными центрами хутора и села Камышинского, Новоаннинского, Урюпинского и Фроловского районов.