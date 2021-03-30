С помощью эквайринга Сбербанка можно оплатить проезд банковской картой на межмуниципальных маршрутах общественного транспорта региона
Общество 30.03.2021 14:51 Новости компаний
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30.03.2021 14:51 Новости компаний
Волгоградское отделение ПАО Сбербанк совместно с МКП «Городской центр управления пассажирскими перевозками» и ГУП ВО «Волгоградавтотранс» реализовали возможность безналичной оплаты проезда на межмуниципальных маршрутах.
Теперь жители региона в автобусах на пригородных и междугородних маршрутах Волгоградской области могут оплатить проезд с помощью банковских карт любого банка, а также транспортной картой «Волна».
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк: «Опыт внедрения проекта в Волгограде показал, что пассажиры все активнее пользуются бесконтактной оплатой проезда, и мы приняли решение запустить транспортный эквайринг в междугороднем транспорте в нашем регионе. Это качественный сервис, который комфортен, безопасен и значительно экономит время. На междугороднюю линию уже выпущено более 100 автобусов, оборудованных терминалами для бесконтактной оплаты проезда, и в марте текущего года пассажиры междугородних автобусов уже более 18,5 тыс. раз оплатили проезд с помощью эквайринга Сбербанка».
Андрей Павленко, директор МКП «Городской центр управления пассажирскими перевозками»: «Внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда на маршруты Волгоградской области позволяет использовать для оплаты проезда транспортную карту «Волна» и банковские карты. Сегодня безналичная оплата поездок на общественном транспорте – это наиболее комфортный и безопасный способ».
Безналичная оплата проезда действует на так называемых «дачных» маршрутах Волгограда, в автобусах, соединяющих областной центр с садоводческими обществами Городищенского, Светлоярского районов области. Терминалами с бесконтактной технологией проведения платежей оснащены автобусы, соединяющие с районными центрами хутора и села Камышинского, Новоаннинского, Урюпинского и Фроловского районов.
Пассажиры могут оплачивать проезд в междугороднем транспорте с помощью бесконтактной банковской карты или смартфона с подключенным сервисом Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay.
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