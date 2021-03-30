



Молодые специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» начали подготовку к XI научно-практической конференции «Инновационные технологии ТЭК». Данное мероприятие стало традиционным и в нем заинтересованы как руководство предприятия, так и молодые сотрудники. Напомним, наступивший 2021 год объявлен Годом науки и технологии. Молодые ученые и специалисты всей страны под наставничеством опытных профессионалов принимают вызовы нового времени, совершают удивительные открытия и находят нестандартные решения самых сложных задач.

«Залог успеха любого предприятия – постоянное развитие, внедрение новых технологий, использование нестандартных идей, поэтому мы поддерживаем молодых амбициозных специалистов. Современный сотрудник должен владеть не только необходимой суммой знаний, но и определёнными навыками творческого решения практических задач, быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Критериями оценки представленных работ всегда у нас выступают их актуальность, практическая значимость, экономическая целесообразность», - отметил генеральный директор Михаил Зимин.

Как пояснили ИА «Высота 102» на предприятии, темы проектов привычно касаются самых разных проблем энергоэффективности, промбезопасности и экологии, а так же экономики и управления персоналом.

Экспертами, ответственными за рассмотрение и принятие окончательного решения о квалификации и эффективности рационализаторских предложений, назначены 5 специалистов структурных подразделений аппарата управления ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго». За последние десять лет на предприятии внедрено свыше 80 рационализаторских предложений.

Для молодых специалистов научная работа - еще и прекрасная возможность сделать шаг вперед в карьерном росте, профессии и жизни. Один из активных участников конференций, проводимых энергетиками, одержал победу в областном конкурсе «Лучшие менеджеры и организации 2020 года» в подноминации "Молодые менеджеры". Артем Зеленский - ведущий инженер отдела промышленной безопасности охраны труда и экологии ранее выступал автором проектов по модернизации градирен первой очереди Волжской ТЭЦ, по разработке конструкции прямоточной энергоустановки для объектов малой энергетики, реконструкции питательной электроустановки с установкой турбопривода.



