Коммивояжер обобрал женщину-ветерана в Волгоградской области





В мошенничестве и грабеже подозревается 32-летний ранее судимый житель Волгограда, который избрал своей жертвой женщину-ветерана. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе ГУ МВД России по региону, мужчину задержали и заключил под стражу. Вину он не признает.

По данным следствия, в начале сентября прошлого года фигурант уголовного дела, который работал коммивояжером, прибыл в Камышин с целью реализации различных бытовых приборов. Первым делом он направился к 88-летней женщине, которая летом купила у него медицинские маски. На этот раз он предложил ей прибор для лечения суставов за 50 тысяч рублей. В разговоре с пенсионеркой он узнал, что она является ветераном Великой Отечественной войны и узницей концлагеря. Мужчина еще настойчивее стал предлагать ей прибор, утверждая, что к 75-летию Победы государством были осуществлены выплаты именно в целях оздоровления людей пожилого возраста. Пенсионерка пояснила, что у нее есть только 8 тысяч рублей. Злоумышленник согласился продать прибор за эту цену. Когда женщина с ним рассчитывалась, он заметил, что она достает наличные из-под матраса. Забрав деньги, мужчина пообещал доставить оборудование на следующий день, но так и не принес его.

Мужчина вновь приехал к женщине 1 октября. Когда она открыла дверь в квартиру, он толкнув пенсионерку так, что она упала на пол. Коммивояжером достал из-под матраса 13 тысяч рублей и скрылся. 13 ноября грабитель вновь прибыл к пенсионерке и попытался войти в квартиру. Однако его заметили двое соседей, которые схватили злоумышленника и удерживали до прибытия полицейских. За мошенничество и грабеж в отношении пенсионерки ему грозит до 7 лет лишения свободы.



