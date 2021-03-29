Иномарка в клочья: в Волгоградской области в лобовом столкновении легковушки с фурой погиб пенсионер
Происшествия 29.03.2021 19:18
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29.03.2021 19:18
Страшное ДТП случилось сегодня на 66-ом километре автодороги Волгоград-Элиста в 15-20. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 66-летний водитель, проживавший в селе Цаца Светлоярского района, управляя «Киа Оптима», ехал к себе домой. Однако в какой-то момент мужчина решил выехать на встречную полосу, где легковушка столкнулась с грузовиком «Фрейтлайнер» с полуприцепом, которым управлял 31-летний житель Чеченской республики.
В результате столкновения водитель иномарки скончался до прибытия скорой помощи. От машины почти ничего не осталось.
Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.
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