



Страшное ДТП случилось сегодня на 66-ом километре автодороги Волгоград-Элиста в 15-20. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 66-летний водитель, проживавший в селе Цаца Светлоярского района, управляя «Киа Оптима», ехал к себе домой. Однако в какой-то момент мужчина решил выехать на встречную полосу, где легковушка столкнулась с грузовиком «Фрейтлайнер» с полуприцепом, которым управлял 31-летний житель Чеченской республики.





В результате столкновения водитель иномарки скончался до прибытия скорой помощи. От машины почти ничего не осталось.

Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.