В Волгограде усиливается речное сообщение с островом Сарпинский





Еще три речных маршрута возобновились в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии города, маршруты «Волгоград - Островная», «Тулака - Сарпинский» и «Обувная - Сарпинский» будут работать по пятницам, субботам и воскресеньям.

Суда по маршруту «Волгоград – Островная» будут отчаливать от городского причала в 08.30 и 16.00, а в обратный путь выдвигаться в 09.30 и 17.00. В 7:30 теплоход от пристани «Тулака» выходит в 07.30 и в 15.30. С острова Сарпинский время отплытия - в 08.40 и в 16.40. C островной части города до «Обувной фабрики» маршрут будет начинать свой рейс в 08.00 и в 16.00, в обратном направлении в 08.20 и в 16.20.

Напомним, что с начала весны работают речные маршруты «Волгоград - Культбаза» и круглогодичный маршрут «Руднева - Сарпинский».

Волгоградцев предупреждают, что в связи с эпидемиологической ситуацией во время поездок необходимо использовать маски и перчатки по желанию.



