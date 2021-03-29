СберБанк увеличил максимальную сумму рефинансирования ипотеки до 85% от стоимости недвижимости

Экономика 29.03.2021 17:43 Новости компаний
0
29.03.2021 17:43 Новости компаний
СберБанк увеличил максимальную сумму рефинансирования ипотечных кредитов других банков с 80% до 85% от стоимости недвижимости.
Вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты и задолженность по кредитной карте других банков, а также получить до одного миллиона рублей на любые цели.
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, для рефинансирования ипотеки клиентам не потребуется предоставлять справки об остатке задолженности в другом банке. Достаточно подать заявку онлайн на DomClick.ru, получить решение в течение двух дней и всего один раз приехать в банк для подписания документов. Узнать подробности программы, рассчитать условия и оформить рефинансирование ипотеки можно по ссылке.
Реклама
«Волгоградэнергосбыт» предупреждает об СНТ-должниках29.03.2021 16:34
Экономика 29.03.2021 16:34
ВТБ намерен привлечь более 8 млн клиентов в рамках открытой экосистемы29.03.2021 15:24
Экономика 29.03.2021 15:24
Банк «Открытие» принял участие в съезде «ОПОРЫ РОССИИ»29.03.2021 14:26
Экономика 29.03.2021 14:26
"Школьное кафе" предложило администрации Волгограда продлить срок переговоров по инициативе о муниципально-частном партнерстве27.03.2021 15:28
Экономика 27.03.2021 15:28
«В целом все хорошо»: Росстат обрадовал данными о зарплатах жителей Волгоградской области27.03.2021 09:44
Экономика 27.03.2021 09:44
Группа «Открытие» и Леруа Мерлен провели первую сделку по коммерческому финансированию на маркетплейсе КПМГ26.03.2021 17:36
Экономика 26.03.2021 17:36
Российский бизнес-омбудсмен оценил состояние волгоградского бизнеса в пандемию26.03.2021 16:32
Экономика 26.03.2021 16:32
Более 1500 волгоградских предпринимателей приняли участие в форуме «СБЕР Бизнес | Live»26.03.2021 15:51
Экономика 26.03.2021 15:51
ВТБ подключает мобильные смарт-кассы предпринимателям в Волгограде26.03.2021 13:36
Экономика 26.03.2021 13:36
«Let's rock!» – банк «Открытие» приглашает на Open battle по программированию25.03.2021 19:24
Экономика 25.03.2021 19:24
Банк «Открытие» предоставит льготное финансирование проектам в Арктике25.03.2021 18:02
Экономика 25.03.2021 18:02
Банк «Открытие» стал победителем и лауреатом премии «Хрустальная гарнитура-2021» в восьми номинациях25.03.2021 16:23
Экономика 25.03.2021 16:23
Банк ВТБ разместил бессрочные субординированные облигации на 86 млрд рублей25.03.2021 16:16
Экономика 25.03.2021 16:16
Количество операций по SberPay в Интернете растёт на 10-15% ежемесячно25.03.2021 11:48
Экономика 25.03.2021 11:48
ВТБ Лизинг: в будущем на рынке лизинга появятся маркетплейсы25.03.2021 11:00
Экономика 25.03.2021 11:00
Реклама