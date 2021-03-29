Сбербанк в Волгограде отметил лучших в окружном этапе конкурса Армейских международных игр АрМИ-2021 «Танковый биатлон»
Общество 29.03.2021 17:00
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29.03.2021 17:00
В Волгоградской области на военном полигоне состоялось награждение победителей окружного этапа конкурса Армейских международных игр АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Это стало кульминацией масштабных военных соревнований, в которых были задействованы около 100 военнослужащих из Ростовской и Волгоградской областей, Ставропольского края, республик Северного Кавказа и др.
С приветственным словом в торжественной церемонии подведения итогов принял участие Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Сбербанк в Волгограде и войсковую часть 33180 связывают надежные партнерские отношения, и банку было важно принять участие в масштабном и зрелищном событии в регионе, которое демонстрирует мощь и силу российский армии. Отмечу, что «Танковый биатлон» вызывает большой интерес не только у военных, в ходе мероприятия болельщики и зрители также смогли оценить возможности боевой техники и мастерство участников».
Участники соревнований преодолевали наземные и водные преграды, стреляли по различным типам мишеней, для каждой из которых был предусмотрен определенный боеприпас – управляемая ракета, штатный снаряд и патроны к крупнокалиберному пулемету «Корд». Победители окружного этапа соревнований танкистов и мотострелков «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» получили право представлять ЮВО на Всеармейском этапе.
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