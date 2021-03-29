Сбербанк в Волгограде отметил лучших в окружном этапе конкурса Армейских международных игр АрМИ-2021 «Танковый биатлон»





В Волгоградской области на военном полигоне состоялось награждение победителей окружного этапа конкурса Армейских международных игр АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Это стало кульминацией масштабных военных соревнований, в которых были задействованы около 100 военнослужащих из Ростовской и Волгоградской областей, Ставропольского края, республик Северного Кавказа и др.

С приветственным словом в торжественной церемонии подведения итогов принял участие Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Сбербанк в Волгограде и войсковую часть 33180 связывают надежные партнерские отношения, и банку было важно принять участие в масштабном и зрелищном событии в регионе, которое демонстрирует мощь и силу российский армии. Отмечу, что «Танковый биатлон» вызывает большой интерес не только у военных, в ходе мероприятия болельщики и зрители также смогли оценить возможности боевой техники и мастерство участников».