«Это был песец»: маникюрша похитила из кафе в Волгограде чужую шубу

Записи с камер помогли раскрыть кражу
Расследования 29.03.2021 12:26
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29.03.2021 12:26
Мастер маникюра из Дзержинского района Волгограда подозревается в краже из кафе песцовой шубы. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УМВД России по г. Волгограду, заявление о пропаже дорогой вещи поступило в районный отдел полиции неделю назад от 35-летней местной жительницы. Она сообщила, что вечером, после посещения кафе на улице Московская, она не обнаружила свою шубу из меха песца.
По записям с камер видеонаблюдения оперуполномоченные уголовного розыска отдела полиции №3 установили личность и задержали подозреваемую в краже. Ей оказалась 26-летняя маникюрша из Дзержинского района, отдыхавшая в ту ночь в своей компании в том же кафе. Подозреваемая созналась в содеянном. Возбуждено уголовное дело о краже. Похищенная шуба возвращена потерпевшей. В отношении задержанной избрана мера пресечения – подписка о невыезде.
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