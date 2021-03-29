«Это был песец»: маникюрша похитила из кафе в Волгограде чужую шубу





Мастер маникюра из Дзержинского района Волгограда подозревается в краже из кафе песцовой шубы. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УМВД России по г. Волгограду, заявление о пропаже дорогой вещи поступило в районный отдел полиции неделю назад от 35-летней местной жительницы. Она сообщила, что вечером, после посещения кафе на улице Московская, она не обнаружила свою шубу из меха песца.

По записям с камер видеонаблюдения оперуполномоченные уголовного розыска отдела полиции №3 установили личность и задержали подозреваемую в краже. Ей оказалась 26-летняя маникюрша из Дзержинского района, отдыхавшая в ту ночь в своей компании в том же кафе. Подозреваемая созналась в содеянном. Возбуждено уголовное дело о краже. Похищенная шуба возвращена потерпевшей. В отношении задержанной избрана мера пресечения – подписка о невыезде.



